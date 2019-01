Fra i morgen CO2-kompenserer SAS for alle medlemmer i EuroBonus

Fra 1. februar vil flyselskabet SAS hjælpe med at mindske klimaaftrykket fra deres kunders flyrejser. De vil nemlig CO 2 -kompensere for alle EuroBonus-medlemmers rejser.

SAS har 5,6 millioner kunder i EuroBonus, der blev etableret tilbage i 1992. Med medlemskabet kan passageren tjene point på blandt andet flybilletter, billeje og hoteller.

Kompensationen er en del af SAS’ ambitioner om at mindske flyrejsens klimaaftryk, som også omfatter flere energibesparende fly og øget brug af biobrændstoffer.

»CO 2 -kompensationen er et blandt flere initiativer i forbindelse med SAS’ arbejde med miljø og bæredygtighed. Det gøres, efter vi har gjort alt, hvad vi kan med den aktuelle teknik for at mindske vores klimapåvirkning«, siger Lars Andersen Resare, bæredygtighedschef hos SAS, i en pressemeddelelse.

Hele rejsen bliver kompenseret

Mariam Skovfoged, pressechef i SAS, forklarer, at passagerens rejse automatisk vil blive CO 2 -kompenseret, når der bookes en billet.

»Og det er hele rejsen, der bliver kompenseret for, uanset hvor passageren flyver hen med SAS«, siger hun.

Når SAS vælger at CO 2 -kompensere for EuroBonus-medlemmer, betyder det, at der kompenseres for ca. 40 procent af selskabets passagerrelaterede udslip.

Kompensationen bliver gennemført af firmaet The Natural Capital Partners, som blandt andet støtter projekter med vindenergi og trærejsning.

Derudover vil SAS give deres kunder mulighed for at reducere deres klimaaftryk ved at tilbyde dem at tilkøbe bæredygtigt biobrændstof til flyrejsen.