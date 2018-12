Svensk flyskat bortfalder efter kun 15 måneder

Den holdt kun i 15 måneder.

1. juli 2019 bliver den svenske flyskat nemlig afskaffet igen. Det skriver check-in.dk. Flyskatten blev indført 1. april i år for at mindske svenskernes trang til at flyve. Prisen var mellem 43 og 288 kroner per passager alt efter distancen på flyrejsen.

Flyskatten - eller klimaafgiften som den kaldes herhjemme - frafalder i forbindelsen med finansloven fra den nuværende svenske overgangsregering.

Og det glæder SAS sig over, lyder det fra pressechef Freja Annamatz til flygtorget.se.

»Det er en skat, der hverken er knyttet til et klimainitiativ eller giver incitament til en hurtigere omstilling til mere klimavenlig teknologi. Klimaet er tidens vigtigste spørgsmål, og vi skal samarbejde med såvel beslutningstagere og industri for at sikre et mindsket udslip«, lyder det.

Dårligt signal at sende

Til gengæld vil SAS nu forpligte sig til sammen med det svenske olieselskab Preem at indlede produktion af biobrændstof.

Selv om en lang række miljøorganisationer herhjemme argumenterer for, at Danmark skal have en klimaafgift på flyrejser, er der ikke politisk vilje til det. En rundspørge blandt Folketingets ni partier for nylig viste, at seks er imod og kun tre for.

Et af de tre partier er Enhedslisten, hvor nyheden fra Sverige ikke får transportordfører Henning Hyllested til at ændre sin holdning.

»Det er nødvendigt, at nogen går foran. Flytrafik skal begrænses. Om ikke ret mange år vil det være almindeligt med klimaafgifter på al fossil transport - ikke mindst fly, over det meste af verden«, skriver han i en mail til Politiken.

Så sent som i denne uge har Det Økologiske Råd argumenteret for klimaafgifter på flyrejser fra danske lufthavne. Her er Jeppe Juul ærgerlig over den svenske beslutning



»Det er et rigtig dårligt signal at sende. Det er sørgeligt, at et land, der lige er blevet kåret som et af de fremmeste klimaforkæmpere i verden i forbindelse med klimatopmødet i Polen, går ud og aktivt gør det billigere at benytte det mest klimabelastende transportmiddel overhovedet. Det hænger ikke sammen«, siger Jeppe Juul.

Gerne herhjemme

Ifølge en meningsmåling som Megafon har lavet for Politiken for nylig, vil danskerne gerne betale klimaafgift, når de tager flyet på rejsen.

Her svarer 59 procent, at de er helt enige eller overvejende enige i, at det vil være i orden, hvis alle flyrejser blev pålagt en ekstra klimaafgift på cirka 50 kroner. For blot 8 måneder siden svarede 46 procent, at de var helt enige eller overvejende enige. Samtidig er kun 8 procent villige til frivilligt at betale en klimaafgift.



Både Tyskland, Norge og England har klimaafgift på flyrejser, mens Holland er ved at indføre det.