Kilovis af fyrrenåle ender som helsebringende olie i Østrigs alper

Schladming midt i Østrig egner sig til bjergferie med naturens egen forkælelse som gennemgående luksus. For her er smukke og sunde fyrretræer, og de lokale har helt styr på, hvordan de kan drikkes, spises, og hvordan man i det hele taget får det bedre af dem.

Den ser alternativ ud, husets isanretning, som værtinden svinger ind på træbordet med et stolt »God appetit«: En ordentlig fyrredusk stikker beslutsomt ud mellem toppe af flødeskum og en generøs vandbakkelse, fyldt med Latschenkiefer-flødeis. Denne usædvanlige kombination af dessert og nåleskov smager og dufter, som havde konditoren rørt en solvarm skovtur ind i parfaiten.

Desserten hører til i kategorien lokale råvarer, for køer og deraf følgende mejeriprodukter er her rigeligt af, og Latschenkiefer er en bjergfyr, der stortrives i bjergene omkring Schladming, så længe vi holder os oppe over 1.500 meter. Opskriften er kreeret af Frau Doris på Mandlberggut, der er bjergfyrgården her ved Schladming i hjertet af Østrig. Familien har nemlig utallige opskrifter på både helende og velsmagende godter, udvundet af de blålige kogler, fyrrenålene og kvistene fra de livskraftige og robuste træer.

Oprindelig var det munke og apotekere, der først fandt på at trække helbredelse og sundhed ud af fyrretræerne. Men i dag har familien Warters kreativitet resulteret i et stort udvalg af gode sager. Først og fremmest en ren æterisk olie til inhalering og bade. Men også serier af salver, sæber og cremer baseret på olien til udmattede vandrefødder, forkrampede eller ømme muskler og til heling af småskader og sår.

Geleen med olie af bjergfyr er effektiv mod ømme vandremuskler. Foto: Mandlberggut

Både Latschenkiefer og søstertræet Zirbelkiefer – på dansk cembrafyr – er nemlig stærke på stoffer, der effektivt bekæmper svampeangreb af træet. Det er denne rensende og infektionsforebyggende virkning, man har udnyttet i flere århundreder her i bjergene.

Det indbydende stalddørssalg har også gourmetchokolade med fyld af nougatagtig creme smagt til med ekstrakt af bjergfyr. Det må være den rene sundhed med sådan et par plader til vandreturen.

Gården drives af hele familien, og datteren Katarina har fast arbejde med at fortælle, demonstrere og uddele smagsprøver på snapse og likører – også en fin gylden snaps på fyrretræ og urter fra engene – samt vise besøgende ind i familiens showroom. Bjælkehytten ligner et forvokset luksusbrændeskur, og herinde kører en film om nåletræerne, der har vist sig at være en guldgrube, og hvordan man høster og behandler dem. Det er også her, vi ser apparatet, hvorfra dyrebare oliedråber udvundet af fyrrenåle og findelte kviste roligt drypper ned i en kande. Meget enkelt alt sammen.

Fyrretræsværelser

De sidste års fokus på et renere og enklere liv har yderligeret puffet til hypen omkring både bjergfyr og søstertræet cembra. Flere hoteller indretter endda med denne træsort. Således også Hotel Schwaigerhof på skråningen over Schladming by. Her er man fan af cembra, og flere værelser står med både vægge, gulve og møbler i det lyse duftende træ. Taknemmelige gæster beretter om en skøn, uafbrudt nattesøvn og en følelse af frisk luft i hele kroppen. Det er også faktuelt, at duften fra træet sænker hjerterytmen, hvilket betyder en dyb og god søvn.

Og ganske rigtigt sniger en spejderagtig energi sig hurtigt frem, mens man bor der i den milde og dejlige duft af træ. Som rent soltørret linned og frisk fyrretræ.

»Den afslappende effekt har været kendt i århundreder«, hævder værtinden og foreslår en tur i hotelspaen for et ekstra skud cembra-kraft.

Der ligger man så i blød i et stort kar i en krydsning af kildevand og savværk. Tilsat levende lys og en rustik alpesnack bestående af groft rugbrød og honning serveret på kanten af karret.

»Mærk duften og træk vejret dybt igennem«, siger spa-kvinden, der rundhåndet har drysset dekorative lysegule træspåner ned i badevandet. Dem kan man så hvirvle lidt rundt med tæerne for at sætte gang i dampene.

»Nyd det nu. Til daglig er der ustandselig noget, du skal sørge for. Den ægte luksus er, at her skal du intet som helst. Blot lade kroppen samle kræfter«, understreger hun og puffer et sammenrullet håndklæde ind under nakken på den efterhånden godt afslappede cembra-badegæst. Og duften er ganske rigtigt vederkvægende for nu at blive i et sprogbrug, der matcher den naturbaserede behandling af livsstilsskavanker.