Med damptog tilbage i Tysklands fortid

Tøf, tøf, tøf lyder det fra damplokomotiv nummer 99760, da lokomotivfører Roland Schulz hiver i fløjten og sætter toget i gang præcis klokken 09.01 på Zittau Hauptbahnhof i den tyske delstat Sachsen, mens fyrbøder Torsten Sameiske har travlt med at skovle kul ind i fyrkassen, så der bliver fyret godt op under kedlen.

Rejsedeklaration Politikens rejse og ophold var betalt af Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen. Organisationen har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Snart blæser kulstøvet bagud, da vi damper sydvestpå mod landsbyen Oybin, og selv om vi ikke bliver lige så sorte i ansigtet som fyrbøder Sameiske, får vi passagerer, der sidder i udendørsvognen, en besk smag af kulstøv i munden.

Foto: Morten Langkilde Damplokomotiv 99760 ruller ind på Hauptbahnhof Zittau for at tage passagerer med til landsbyen Oybin.

Efter kun fire minutters kørsel stopper lokoføreren første gang ved Zittau Haltepunkt. Det bliver ikke sidste gang, for mellem Zittau Hovedbanegård og Oybin er der otte stop, og togturen tager 52 minutter, selv om der kun er tale om en strækning på 12 kilometer.

Turen går til Sachsen Klimaaftryk tur-retur: Fly: 223 kg CO 2 per person. Bil: 163 kg CO 2 per bil (dividér med antal personer i bilen på rejsen, og udregn klimaaftryk per person). Tog/bus: 50 kg CO 2 per person. Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år. Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på politiken.dk/klimaberegner



I Zittau Süd stiger et ungt par med barnevogn på toget. De må ind i vognen for kørestolsbrugere, for det er den eneste vogn, hvor der er plads til familiens yngste og hendes køretøj. Den lille familie stiger af i Bertsdorf, som er togturens længste stop, og her er der forbindelse med lokomotiv 99731 til Jonsdorf længere vestpå.

Debreziner-pølse med brød

Allerede efter Zittau Haltepunkt sætter vi os ind i en af de mindste spisevogne i Europa, hvor Sandra Jordan fra Jordan’s Speisewagenteam smilende tager imod os.

»Jeg anbefaler en Debreziner-pølse med brød til. Debrezineren stammer fra Ungarn eller måske rettere det østrig-ungarske rige. Pølsen er krydret med paprika, , hvidløg, peber, merian og andre stærke sager. Du skal af med 3,5 euro (26 kroner, red.)«, siger Sandra Jordan og gør plads til en forbipasserende, som er togføreren Diana Güttler.

Foto: Morten Langkilde Ingen er i tvivl, når et damplokomotiv nærmer sig.

Togføreren kontrollerer, at vi har vores returbilletter til 16 euro eller 120 kroner, hvorefter hun klipper dem. Diana Güttler har en fortid i restaurationsbranchen hos en privatjernbane og Deutsche Bahn, inden hun kom til Zittauer Schmalspurbahn, som er en del af Dampfbahn-Route Sachsen, hvor hun har arbejdet i tre år.

»Jeg brød mig ikke om at arbejde for DB (Deutsche Bahn, red.) og de andre selskaber, fordi folk hele tiden forsøgte at snyde sig til en gratis tur. Her snyder passagererne ikke. Det sker endda, at de giver mig drikkepenge ved endestationen. I synes måske, det går langsomt, men vi må maks. køre 25 kilometer i timen, selv om lokomotivet faktisk kan komme op på 30 kilometer«, siger Diana Güttler.

Pufferküsserens paradis

Den første smalsporsbane i Sachsen åbnede i 1881, og fra 1890 har man kunnet køre med damplokomotiv på smalle spor i det tyske hjørne på grænsen til Tjekkiet og Polen fra Zittau til henholdsvis Oybin og Jonsdorf.

Først forbandt togene de små byer og deres industrier, men allerede i begyndelsen af det 20. århundrede blev jernbanen vigtig for turismen i området og Sachsen i det hele taget. Standardspor krævede alt for store tekniske og økonomiske investeringer.