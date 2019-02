Stilhedsferie i Småland er mental hovedrengøring og luksus for sjælen

Ha, skal du være stille i tre dage i en svensk skov?«. Mine kollegaer har i flere uger moret sig over, at jeg skal på silent retreat i Småland. Uden mobil og computer ... og på vegetarmad. Og så endda med en gammel veninde, der ligesom jeg godt kan lide at tale det meste af tiden. Men vi er ikke selv i tvivl, da vi sætter os i bilen og kører over Øresundsbroen til Lammhult i Småland.

Vi trænger begge til at slappe af, og da vi har været på yogaretreats før, er det primært for at blive bedre til at meditere. Men indrømmet, vi er selv lidt spændte på det med stilhed. Så vi får snakket af i bilen, og godt tre timer senere ankommer vi til ødegården og meditationscenteret Sjövik, der består af to store røde træhuse og en sauna lige ned til søen.

Meditationslærer Christin Illeborg tager imod og viser os vores værelse, og vi når lige at lande, før saunaen starter. En rigtig brændefyret, fugtig finsk sauna, hvor saunamesteren styrer ild og vand og straks meddeler os, da vi jublende braser ind, at »vi er i stilhed«. Så er den på plads. Smæk rumpen i bænken, og vær stille.

Jeg kigger på de andre og kan se, at vi er flest kvinder. Vi er 16 i alt, der sidder tæt, mens saunamesteren jævnligt pøser vand på de glohede sten og svinger dampen rundt med et håndklæde.

Efter et kvarter skal vi i søen. Vi trasker i klipklapper ud i sneen, og da det er min tur, kigger jeg ned i det mørke hul i isen og tænker, at det bare skal overstås.

Men det hele går så tjept, at jeg må gøre det igen for at nå at mærke, om det er koldt.

Saunamester Shaun skal også køles af. Foto: Jane Vorre Mandøe

Det er det, men på en fantastisk euforiserende måde. Ude foran saunaen er der stillet saft og chokolade frem, og efter lidt proviantering er vi klar til næste omgang.

Sid stille, og vær tavs

Stilheden begynder for alvor efter aftensmaden i meditationssalen. Vi finder os tilrette med puder, tæpper og en slags rygstøtte. Kunsten er at sidde stille med ret ryg. Christin sidder for enden af lokalet på en pude og fortæller kort om den buddhistiske praksis og programmet de næste dage. Efter en kort spørgerunde er der meditation og tavshed til søndag formiddag.

»Mærk, at du sidder her på puden. Mærk åndedrættet. Mærk, hvordan kroppen falder til ro«.

Meditationslærer Christin Illeborg mediterer med os. Foto: Jane Vorre Mandøe

Christina taler i et roligt tempo, men det meste af tiden er hun stille. Vi trækker vejret lydløst, og jeg kan høre brændeovnen knitre. Jeg ved ikke, om det er saunaen eller køreturen, men jeg kæmper med at holde mig vågen, og når meditationen slutter, går jeg på hovedet i seng og sover 10 timer i stræk.

Næste morgen serveres smoothie, og så mediterer vi igen en time fra kl. 8. Øvelsen er at slippe tankerne og bekymringerne og være til stede her og nu i åndedrættet. Det er svært.

Hvis du bliver god til at mestre nutiden, bliver din fremtid mere lykkelig Christin Illeborg, meditationslærer

Jeg glider ud i tankerne for så at opdage det og komme tilbage på sporet igen. Ind og ud. Christin holder fast i os med sin dæmpede tale, der minder os om, at vi skal være nærværende ved åndedrættet. Acceptere de følelser og tanker, der dukker op og prøve ikke at gå ind i dem.

Men tankerne står i kø. Bedst som jeg slipper og synes, det går fint med at bare være til stede, har tankerne igen sneget sig ind. Men det er normalt, fortæller Christin.

Ingen navne eller øjenkontakt

Efter morgenmeditationen er der serveret morgenmad med hjemmebagte boller. Vi spiser i tavshed og sidder i et Astrid Lindgren-agtigt spisekøkken og kigger ud i luften. Stemningen er rar og tryg, og jeg kan lide dem alle sammen, selv om vi ikke engang har sagt, hvad vi hedder. Det skal vi ikke. Vi søger heller ikke øjenkontakt, for det er også en form for dialog. Øvelsen er at fordybe sig i sig selv uden overspringshandlinger såsom at være social.

Så midt i morgenkaffen synker jeg ind i nattens drøm igen; det var en tung omgang om min døde bror. Men det er befriende at være i en drøm i vågen tilstand. Der er noget i mig, der både bløder og heles.

En klokke ringer, og det betyder, at vi fortsætter meditationen i salen. Den foregår frem til frokost skiftevis indenfor og ude i naturen. Vi sætter os stille til rette og trækker vejret og lytter til dagens instruktion.