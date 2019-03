SAS klimakompenserer sine passagerer – men ikke alle

Det kan være svært for rejsende, der ikke er Eurobonus-medlemmer, at kompensere for flyrejsen. Men det skal en kommende ordning opveje.

For at ens flyvetur med SAS bliver CO 2 -kompenseret, skal man enten være medlem af bonusprogrammet Eurobonus, ung rejsende eller ansat i flyselskabet og på forretningsrejse for SAS.

Mariam Skovfoged, kommunikationschef i SAS, erkender, at flyselskabet dermed ikke kompenserer 100 procent for passagererne, men at ovenstående rejsende sammenlagt udgør 41 procent af selskabets flyvninger:

Hvorfor kompenserer I ikke for alle?

Vi ved godt, at vi er i en branche, hvor vi er med til at udlede CO 2 på cirka tre procent Også her: udspecificérpå verdensplan. Det skal vi være med til at nedbringe. Mariam Skovfoged, kommunikationschef i SAS

»Det skyldes bl.a., at vi investerer i mange andre klimatiltag. Vores klimaindsats beror ikke udelukkende på CO 2 -kompensation, men på mange andre initiativer«.

Er CO 2 -kompensationen i virkeligheden for at kapre flere Eurobonus-kunder?

»Det er begge dele. Vi ved godt, at vi er i en branche, hvor vi er med til at udlede CO 2 på cirka tre procent på verdensplan. Det skal vi selvfølgelig være med til at nedbringe. Vi har arbejdet med bæredygtighed i mange år, men det er også et konkurrenceparameter for os. Vi håber jo, at det også giver folk lyst til at flyve med SAS, at vi er en virksomhed, der arbejder for at nedbringe udslippet«.

SAS har for tiden 5,6 millioner Eurobonus-kunder, men Skovfoged oplyser, at man arbejder på at gøre det nemmere for ikke-medlemmer at tilvælge biobrændstof i stedet for CO 2 -kompensation. Hvis man eksempelvis skal til London, kan man i bestillingen tilføje, at man gerne vil flyve på biobrændstof. Det er ikke sikkert, at man kan tanke det på kundens fly, men så vil det blive tanket på et andet fly. Forudsat at der er biobrændstof til rådighed. Ordningen ventes indført i løbet af sommeren.

SAS mener, at det styrker forholdet til kunderne, hvis selskabet bidrager til at mindske forureningen. Foto: Jens Dresling

Kommunikationschefen understreger igen og igen, at CO 2 -kompensationen kun er en lille del af SAS’ tiltag, når det gælder klimaet. CO 2 -kompensationen er faktisk slet ikke en del af flyselskabet klimamål for 2030, men udelukkende en ekstra tilføjelse, en ad-on, som Skovfoged formulerer det.

»Vi har en lang række initiativer, som skal mindske forureningen. Eksempelvis har vi investeret 52 milliarder kroner i nye fly, og de fly bliver løbende indsat. Derudover investerer vi i biobrændstof og har en aftale med Preem (olieselskab, red.) i Sverige om netop at få produceret biobrændstof. Vi vil gerne have mere biobrændstof, for der er slet ikke nok af det nu. Der er behov for at udvikle en infrastruktur omkring biobrændstof i Skandinavien, så vi kan købe det«, siger Skovfoged.

Hun tilføjer, at SAS også arbejder sammen med Nature Energy, der er Danmarks største producent af biogas, og Syddansk Universitet om et projekt, som skal omdanne blandt andet køkkenaffald til biogas, som med tiden forhåbentlig kan bruges på fly.

I Norge er SAS med i et projekt om udviklingen af el- og hybridfly. Det har dog lange udsigter, før vi kan flyve med el-fly, siger Skovfoged:

»For tiden kan to tynde mennesker flyve i cirka 20 minutter«.