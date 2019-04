Sommerkælkebane skal give svensk skisted et boost

Ræsonnementet ligger lige for ifølge administrerende direktør på det sydsvenske skisportssted Isaberg Louise Söderlund:

»Vores sommersæson bliver vigtigere og vigtigere, i takt med at vi oplever mildere vintre. Vi kan ikke længere regne med, at vi får fantastisk lange og kolde vintre«, siger hun.

Derfor åbner Isaberg 1. juli en helt ny sommeraktivitet til en pris af 18,5 millioner svenske kroner (cirka 13,3 danske). En sommerkælkebane, Isaberg Rodel Adventure kommer den til at hedde, på i alt 1 kilometer og med en maks.-fart på 40 km/t.

»Vi skal være lønsomme hele året rundt, og deraf kommer at udvikle sommersatsninger«, siger Louise Söderlund fra Isaberg, der få år tilbage begyndte at markedsføre sig som Äventyrsberget Isaberg for at antyde en destination, der er åben hele året rundt.

»Der findes en stærk trend blandt vores gæster og aktive familier generelt, der sætter pris på udendørsaktiviteter uanset vejr og vind og at have et aktivt friluftsliv sammen«, siger Louise Söderlund.

En helårsaktivitet

I forvejen har Isaberg længe satset på også at blive en eftertragtet destination for mountainbikere med adskillige spor i forskellige sværhedsgrader rundt omkring i skove og bakker.

På en god vintersæson har Isaberg 150.000 skigæster (hvoraf halvdelen som en tommelfingerregel er danske), mens der højst kommer 70.000 forbi i sommerperioden. Men det håber Louise Söderberg ændrer sig fremover.

»Vi regner med cirka 30 procent flere besøgende i området«, siger hun.

Ifølge Louise Söderlund er Isaberg det første sted i Sverige, der lancerer en kælkebane på skinner. I Alperne er det i forvejen en velkendt aktivitet.

Isaberg Rodel Adventure kommer til at have åbent hele året rundt. Der er plads til to i en kælk, men vægten må ikke overstige 150 kilo. Børn mellem 3 og 8 år skal køre med en voksen. Billetprisen for børn er 55 svenske kroner (cirka 39 danske) for en enkelt tur og 465 for et 10-turs kort (cirka 333 danske). For voksne er prisen 75 (cirka 54 danske) og 635 (cirka 455 danske).