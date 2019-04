Lasse roede Danmark rundt alene i havkajak: »Jeg har haft de smukkeste morgener, men også siddet i tåge i store bølger med vand i hovedet og kæmpet med modvind«

»Jeg fik ideen til at ro Danmark Rundt i en havkajak for 2,5 år siden, da jeg for første gang hørte om Det Rød-Hvide Bånd. Et bånd, man erobrer ved at ro Danmark Rundt under et bestemt regelsæt. Det er den største og mest ekstreme udfordring, man som kajakroer kan gennemføre i Danmark.

Fakta Blå bog Navn: Lasse A. Bøgh Alder: 25 år Bopæl: Født og opvokset på Thurø ved Svendborg, men p.t. boligløs i København Erhverv: Nyuddannet sygeplejerske

Samtidig er jeg på ferier ofte blevet spurgt om, hvordan Danmark og vi danskere er, men jeg har altid kun kunnet svare på, hvordan der er i mit nærområde. Derfor ville jeg gerne rejse rundt og få et mere alsidigt syn på vores land.

Foto: Privatfoto Inden afrejse pakker Lasse A. Bøgh sin kajak. Det bliver til ca. 70 kilo oppakning.

Min rejse begyndte 13. februar, da jeg stævnede ud fra Højer i Sønderjylland. Jeg sluttede 1.315 kilometer og 44 dage senere ved at lægge min hånd på grænsesten nr. 1 ved Kollund Skov i Sønderjylland.

Fakta Det Rød-Hvide Bånd Det Rød-Hvide Bånd er en udfordring og udmærkelse til alle kajakroere, der vil ro rundt om Danmark.

Reglerne for turen er overordnet, at den skal foregå som en uafbrudt langtur, hvor roeren skal klare sig selv, dvs. alt gear inklusive proviant og søkort skal medbringes af roeren selv. En jury vurderer efterfølgende præstationen.

Turen starter vest for Højer. Herfra nord langs vestkysten indtil Grenen. Videre mod syd indtil Kattegat/Storebælt. Nord om Fyn og over til Sjælland. Nord og med uret rundt om Sjælland, indtil Storebælt igen kan krydses. Syd om Fyn indtil Lillebælt kan krydses. Turen slutter i bunden af Flensborg Fjord ved Kollund Skov. Vis mere

Jeg valgte at ro om vinteren, fordi det ville være den ultimative udfordring for mig, da kulden har kæmpe indvirkning på éns fysik og psyke. Og så passede det også med, at jeg lige var blevet færdig med studiet og kunne tage to måneder ud af kalenderen.

56 kilometer med 70 kilo oppakning

Jeg har tre års erfaring med at ro kajak på Bornholm, hvilket gjorde, at jeg følte mig fortrolig med bølger inden afrejse. Jeg har brugt en del tid på at planlægge turen – primært på at finde sponsorer, da jeg manglede meget af det nødvendige udstyr til turen. Og så har jeg vinterbadet for at træne min krop op til kulden, når jeg på et tidspunkt ville vælte ud af kajakken.

Foto: Privatfoto Lasse roede op til 56 kilometer om dagen. Det blev til 1.315 kilometer i alt.

Når man ror kajak, er det naturen, der styrer, hvad man får lov at opleve. Nogle dage er der tid til at se og opleve i et langsomt tempo i stille vejr, og man kan være heldig at få følgeskab af sæler og marsvin. Andre dage skal man være fuldt koncentreret, når man ror i store bølger eller i modvind og modstrøm.

Foto: Privatfoto Lasse A. Bøgh sov for det meste i sit telt. Nogle steder blev han inviteret til at overnatte hos gæstfrie danskere.

En typisk dag kunne begynde klokken 4.30, hvor jeg vågnede efter at have sovet enten i telt, hos private personer, som havde inviteret mig ind, eller i en roklub.

Hver morgen startede jeg med at tjekke dagens vejrforhold og spise morgenmad, der primært bestod af havregryn med vand og en håndfuld mandler og kakaopulver. Så pakkede jeg og gjorde klar til dagens etape.

Jeg havde ca. 70 kilo med i oppakning, som jeg roede op til 56 kilometer om dagen med. Jeg havde dog nogle hviledage undervejs, enten fordi vejret var udfordrende, eller fordi min krop havde brug for en pause.

Under etaperne spiste jeg to stykker rugbrød en gang i timen. De blev dog ofte krydret godt med saltvand. Når jeg kom i land hen ad eftermiddagen, pakkede jeg ud, fik min kajak i sikkerhed, slog teltet op og begyndte at lave mad.