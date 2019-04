TUI klimakompenserer kunders rejser som første store danske rejseselskab

Som første store danske rejseselskab begynder TUI fra 1. maj at klimakompensere for deres kunders rejser.

Det sker som led i selskabets bæredygtighedsstrategi.

TUI vil kompensere for alle nordiske kunder, der flyver med selskabets flyselskab, TUI Airways, eller bor på selskabets egne hoteller.

Sammenlagt drejer det sig om 2.000 flyafgange og 200 hoteller, som TUI vil kompensere for uden ekstra omkostning for den rejsende. Flyselskaber og hoteller, som TUI ikke ejer, kompenseres der ikke for.

Kunderne kan fra i dag se, hvilke hoteller og afgange der er tale om.

Klimaneutral i 2030

»Vi har arbejdet i mange år med at mindske vores påvirkning på klimaet, og nu tager vi næste skridt. Det her er en stor investering, vi gør, for at sikre, at vores kunder kan føle, at de kan fortsætte med at rejse«, siger Alexander Huber, direktør for TUI i Norden, i en pressemeddelelse.

»Vores kunder vil fortsætte med at tage på ferie, og vi må arbejde på at finde smartere måder at rejse på og udvikle mere effektive løsninger for fremtiden«.

TUI’s vision er at være klimaneutrale i 2030 fortæller, fortæller Alexander Huber, og det sker blandt andet ved at have øget fokus på at optimere selskabets flyselskab og certificerede hoteller.

TUI har valgt kompensationsfirmaet South Pole, hvor pengene går til at støtte projekter, der genererer energi fra sol, vind, vand og biogas i Asien.