Egypten åbner oldgammel kuriositet for turister

For 75 år siden dalede de allierede soldater ned fra himlen og vadede i land gennem en haglstorm af maskingeværild. Som altid trækker det tusindvis af besøgende til Normandiet, også aldrende veteraner, for hvem det måske er sidste mulighed for at gense ungdommens slagmarker.

Rejser

For Abonnenter

Læs Senere