Vandrere kan få nøgle til 550 norske hytter

I skov, på fjeld, ved kysten.

I Norge står 550 hytter ejet af de 57 medlemsforeninger under Den Norske Turistforening, DNT, klar. Alle er velkomne i hytterne, som er udstyret med senge, køkkenfaciliteter og som regel også brænde, men er de selvbetjente, vil de ofte være aflåst.

Det er her, den særlige DNT-nøgle kommer ind. Den skal man være medlem af foreningen for at eje, oplyser Dansk Vandrelaug, hvor blandt andre turleder Ole Bertelsen har prøvet at bo i hytterne på sine vandreture.

»Hytterne ligger stort set, så du kan gå fra hytte til hytte, og så behøver du ikke at have så meget oppakning med, men kan nøjes at have cirka ti kilo i rygsækken. Det er en stor fordel«, siger Ole Bertelsen, som om tre uger selv skal lede en vandretur i Norge, dog med en fast hytte som overnatningssted.

Han opfordrer til at tjekke hjemmesiden ut.no for at få turforslag, se overnatningsmulighederne og planlægge sin vandretur.

Det koster 695 norske kroner for et års medlemskab i DNT, det halve for unge mellem 18 og 26 år, ligesom der er mulighed for familiemedlemskaber med mere. For at overnatte i hytterne skal du bare medbringe en lagenpose.

43 hytter med værter

I sæsonen fra juni til midt september og i påsken er 43 af hytterne bemandet med værter, og der serveres mad og drikkevarerer. En af hytterne har åbent hele året.

Som regel vil de 43 hytter være veludstyret med el, brusebad og tørrerum. Overnatningen sker enten i rum med 2 eller 4 senge eller i en sovesal.

170 andre hytter er såkaldte selvbetjeningshytter med 5 til 25 sengepladser. Her kan du købe madvarer, for eksempel middagsretter, pålæg, knækbrød og lignende. I hytterne er der senge og adgang til dyner eller tæpper samt køkkenfaciliteter, gryder og brænde til brændeovnen.

»Hytterne er meget forskellige, og de er ved at bygge nye typer, som er mere moderne. Men de går fra helt små med få sengepladser til meget store«, siger Ole Bertelsen.

Kommer man til en hytte, hvor alle sengepladser er taget, vil der typisk være ekstra madrasser på stedet. I sæsonen vil der nogle gange være en hyttevagt ved selvbetjeningshytterne.

Tag over hovedet

Resten af de 550 hytter er ubetjente, og du kan ikke købe madvarer. Men her er stadig senge med dyner eller tæpper, og du kan stadig lave et måltid mad og tænde op med brænde, som findes i hytten.

Uden for kategori findes der en række såkaldte nødbuer, det vil sige ulåste småhytter uden madrasser og dyner. Her skal du medbringe eget liggeunderlag og sovepose.

I nødbuerne er der ofte brænde samt gas til madlavning, og brikse, hvor du kan ligge med sovepose og liggeunderlag.

Prisen for at overnatte og spise ved de enkelte hytter varierer, og det er de enkelte medlemsforeninger under DNT, der sætter priserne. Ifølge Dansk Vandrelaug vil et medlemskab af DNT tjene sig ind på bare to overnatninger, fordi man overnatter og spiser billigere.