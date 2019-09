Ane Cortzen efter sommerferie med tog: Det føltes som en straffeekspedition

FOR ABONNENTER

»Jeg havde fået anbefalet Kroatien med de fine gamle byer og de dejlige strande. Et rigtig godt familiested. Så kiggede jeg på fly, men kom så til at tænke på, om man ikke også kunne tage toget. Og det kunne man sagtens. Det var en blanding af, at jeg også er påvirket af klimadebatten og gerne vil flyve mindre, uden at jeg gider føle mig som en lemming og lade mig diktere, og så at jeg godt kan lide at køre i tog. Både at sove der om natten og at få landskabet med om dagen. Jeg tænkte, at det var pædagogisk projekt, der kunne være godt for børnene.