'Gratis' guider beder om drikkepenge: Forbrugerombudsmanden griber ind mod markedsføring af 'free tours'

Det er ikke i orden at kalde sin byvandring rundt i København for gratis, hvis virkeligheden er, at turisterne presses til at ’betale’ i form af drikkepenge.

Det slog forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen fast i juni måned, halvandet år efter at hun modtog klager over firmaerne copenhagenfreewalkingtours og Sandemans.

Begge tilbyder byvandringer, hvor der ikke er betaling forud for turen, men hvor guidernes betaling i høj grad afhænger af de drikkepenge, som turisterne betaler.

Den særlige konstruktion fik Forbrugerombudsmanden til at indskærpe, at kunderne skal have de rigtige oplysninger, før de handler, oplyser jurist og chefkonsulent ved Forbrugerombudsmanden, Eva Sjøgren.

»Firmaerne markedsfører deres byvandringer som gratis, men vi har fået at vide, at kunderne på det kraftigste bliver opfordret til at betale drikkepenge. Samtidig er det sådan, at guiderne i hvert fald i det ene firma (Sandemans) skal betale penge til virksomheden per deltager, blandt andet til at dække markedsføring. Det vil sige, at firmaet i realiteten regner med den indtægt fra drikkepengene«, siger Eva Sjøgren.

Når drikkepengene spiller en så vigtig rolle, så er det en væsentlig oplysning, som forbrugeren skal have på hjemmesiden og i forbindelse med annoncering.

»Der er både et hensyn til forbrugerne, som skal vide, hvad de går ind til. De skal ikke pludselig blive overrasket og føle sig presset til at betale drikkepenge for noget, de troede var gratis. Og så er der et hensyn til konkurrenter, som bliver ramt af illoyal uberettiget konkurrence, hvis de rette oplysninger ikke lægges frem«, siger Eva Sjøgren.

Efter at Forbrugerombudsmanden har skrevet til begge firmaer, oplyser begge firmaerne nu på deres hjemmeside, at der er tale om en tips-based free walking tour – altså at det er gratis, men at der forventes drikkepenge.

Det er altså ikke nok at skrive, at det er gratis, men at tips er velkomne.

Sandemans mener ikke, at forbrugerne nogensinde har været i tvivl om, at turenes økonomi var baseret på, at deltagerne kunne give guiden drikkepenge, siger direktør David O’Kelly.

»Vores markedsføring er meget tydelig og transparent, men vi tager altid gerne imod feedback. Vi har samarbejdet om at finde en løsning med Forbrugerombudsmanden, som i øvrigt var meget venlig, og nu har vi ændret en smule på vores tekst og sagen er lukket«, siger David O’Kelly.

Moralsk forkert

Politiken beskrev det voksende ’gratis’ guidefænomen for to år siden, og dengang var Turistførerforeningen, som organiserer de uddannede turistførere, en af de skarpeste kritikere.

Formand Kirsten Wegdwood mener ikke, at Forbrugerombudsmandens udtalelse dæmmer op for påstandene om at være gratis, som hun kalder konkurrenceforvridende.

»At kalde noget for gratis, der ikke er gratis, det er jo moralsk forkert. Selv om de skriver midt inde i en tekst, at de er tips-based«, siger Kirsten Wegdwood.

Guider mødes med turisterne foran Københavns Rådhus, og det giver dem et officielt præg. Men de gør det fra starten klart, at de gerne vil have drikkepenge. Her på tur med firmaet Copenhagen Free Walking Tours. Foto: Henriette Dæhli

Googler man ’free tours Copenhagen’, kommer copenhagenfreewalkingtours og Sandemans op. Ved Sandemans skal du ind midt i en tekst på hjemmesiden, før du opdager, at der står »tips-based«. Men copenhagenfreewalkingtours viser oplysningen med det samme på søgningen.

Det irriterer Kirsten Wedgwood, selv om hendes medlemmer har nok at lave trods konkurrencen fra de gratis ture.