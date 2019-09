Guide: Sådan er der på fem helt forskellige caribiske øer

Caribien har et utal af vidunderlige øer med hvidt sand og krystalklart, azurblåt vand. Men der er alligevel stor forskel på øerne. På et krydstogt fra Puerto Rico og sydpå til Barbados kan man besøge fem af dem.

Med mindre end 300 indbyggere er en engelske jomfruø Jost van Dyke noget af det tætteste, man kommer på en Robinson Crusoe ø 2.0. Her er det så uberørt, øde og primitivt, som det kan blive i Caribien. Øen har først de seneste år fået få veje og elektricitet, og der er ingen store bygninger eller hoteller og ingen rigtig by og slet ikke en havn, så krydstogtskibe kommer ikke ind her. Derfor lever øen et stille liv, hvor stort set kun lystsejlere kommer til.