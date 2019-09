USA's ambassade advarer mod visse områder af København

Hold lav profil. Hold øje med dine omgivelser. Vær forsigtig, når du bevæger dig bevæger ud om natten.

Sådan lyder nogle af de advarsler, som den amerikanske ambassade i København beder amerikanske turister i København – nærmere betegnet Nørrebro, Ishøj og Hundige – om at tage alvorligt.

Desuden skal man også gennemgå sine »sikkerhedsplaner«, når man bevæger sig rundt i områderne.

Fakta Den amerikanske ambassades ’security alert’ Visit the Danish National Police website for more information

Keep a low profile

Be aware of your surroundings

Do not physically resist any robbery attempt

Use caution when walking or driving at night

Review your personal security plans

Advarslen, en såkaldt ’security alert’, kan læses på den amerikanske ambassade i Danmarks hjemmeside. Advarslen kommer efter, at der mandag 16. september blev indført visitationszoner på dele af Indre Nørrebro og Nordvest samt i Hundige og Ishøj.

I Rigspolitiet fortæller vicepolitiinspektør Søren Have Enevoldsen, at man ikke kan genkende den amerikanske ambassades vurdering af forholdene.

»At amerikanerne vælger at tolke det på den måde, det må stå for deres regning. Det er ikke sådan, vi har været ude at sige det. Det er ikke Rigspolitiets holdning«, siger Søren Have Enevoldsen.

Selv om Hundige næppe er et af Københavns mest oplagte områder at besøge for amerikanske turister, så er museet i Arken en velkendt attraktion, mens Nørrebro med eksempelvis steder som Assistens Kirkegård og Jægersborggade er populære blandt turister i København, hvoraf der i 2018 var flere end 600.000 overnatninger i hele byen.

Ifølge Søren Have Enevoldsen kan turister godt bevæge sig rundt i de områder, der er underlagt visitationszoner.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Wonderful Copenhagen til sagen.