Når kunderne begynder at tale om at blive i Danmark i sommerferien, så må charterselskaber tilpasse sig. TUI gør det ved at åbne for udlejning af feriehuse og nære rejser. Men man kan jo også bare bruge sommeren i en hængekøje på Tippen ligger i Københavns Sydhavn. Et vildnis af et naturområde, der bruges af mange københavnere som rekreativt område.