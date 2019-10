Spies er reddet: Ny ejer bliver præsenteret onsdag

Den nordiske del af Thomas Cook, som blandt andet ejer Spies, vil præsentere ny ejer onsdag formiddag. Det bekræfter Spies-direktør Jan Vendelbo over for Ritzau.

»Jeg kan fortælle så meget, at vi i morgen kan præsentere en ny ejer af det, som tidligere hed Thomas Cook Northern Europe, hvoraf blandt andet Spies og flyselskabet Thomas Cook Airlines Scandinavia indgår i«, siger han.

Han kan ikke fortælle nærmere om, hvem der har købt den nordiske del af Thomas Cook, som også tæller selskaberne Ving, Spies, Tjæreborg og Globetrotter.

Selskaberne blev ramt af konkursen i det britiske rejseselskab Thomas Cook i september. Det betød blandt andet, at Spies måtte aflyse flyafgange i et døgn, og en lang række danskere var i tvivl om, hvorvidt deres ferie ville ryge på gulvet.

Den skandinaviske del af Thomas Cook har dog - modsat moderselskabet i Storbritannien - været overskudsgivende, og derfor valgte kreditorerne at lade det nordiske selskab køre videre med henblik på at sælge det fra, hvilket altså nu er sket.

Tidligere på måneden kom det frem, at kapitalfonden Triton var interesseret i at overtage rejseaktiviteterne i de fire skandinaviske rejsebureauer samt flyselskabet Thomas Cook Airlines Scandinavia. Triton ejer i forvejen rejsekoncernen Sunweb. Allerede i maj var Triton interesserede i at overtage de nordiske rejseaktiviteter fra Thomas Cook, men uden at de to firmaer kunne blive enige om vilkårene.

Det kinesiske selskab Fosun Group har også tidligere meldt sig som interesseret i en del af Thomas Cook Northern Europe.

Om den nye ejer er Triton eller Fosun eller noget helt andet bliver afsløret onsdag klokken 10:00 i Stockholm.

ritzau/tik