Fra London til Sydney på 19 timer og 19 minutter: Verdens længste flyrejse uden stop er fuldført Luftfartsselskabet Qantas forsøger sig i øjeblikket med ekstreme langdistanceflyvninger som London-Sydney.

Efter 19 timer og 19 minutter i luften er Boeing 787-9-flyet landet i den australske storby Sydney natten til torsdag dansk tid efter at være lettet 17.800 kilometer væk i London.

Dermed skrev flyturen sig ind i historiebøgerne som verdens længste.

Flyet, der er af klassen 'Dreamliner', landede klokken 12.28 lokal tid i Sydneys internationale lufthavn med blot 52 passagerer og besætningsmedlemmer. De boardede flyet i Heathrow lufthavn i London klokken 06.30 britisk tid.

Det skriver luftfartsselskabet Qantas i en pressemeddelelse.

Flyruten er en del af et forsøg fra Qantas.

Selskabet har tidligere testet ruten mellem New York og Sydney, som er 1.500 kilometer kortere, men kun få minutter hurtigere grundet mindre medvind.

Inden flyet lettede fra London torsdag morgen lokal tid, sagde Qantas' administrerende direktør, Alan Joyce, at flyrejser uden stop skal være normalen inden for de næste par år.

»Vi ved, at de rejsende gerne vil have plads til at bevæge sig på disse lange ture«.

»Og de øvelser, vi anbefalede, at de skulle lave, fungerede rigtig godt«.

»Vi kommer blandt andet til at installere udstrækningszoner og andre tiltag«, siger han ifølge det australske medie news.com.au.

Fokus på jetlag og komfort

Undervejs bar besætningen særligt udstyr til at måle flyets tilstand under den lange flyvning. Udstyret skal blandt andet undersøge, hvordan jetlag kan minimeres og komforten forbedres.

Passagererne fik tilbudt forskellige varme retter som kyllingesuppe eller en sandwich og forskellige drikkevarer undervejs.

Desuden spillede lyssætning, temperatur, udstrækningsøvelser og meditation en rolle i forsøget.

Flyturen er være tre timer hurtigere, end hvis det stopper undervejs i blandt andet Asien eller Mellemøsten, som er standard i dag, skriver Qantas.

Undervejs fløj flyet over 11 lande, herunder England, Holland, Tyskland, Polen, Hviderusland, Rusland, Kasakhstan, Kina, Filippinerne og Indonesien.

Det er ikke første gang, at selskabet sender et fly direkte mellem de to destinationer. Det skete også i 1989. Turen tog dengang 20 timer og ni minutter og var stort set uden besætning.

Flyet fra dengang, en Boeing 747-400, er nu på et museum.

ritzau