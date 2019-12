Her er 100 huse bygget i huler ind under klippen

Fakta

Turen til Setenil de las Bodegas





Klimaaftryk tur-retur

Fly: 809 kg CO 2 per person

Bil:785 kg CO 2 per bil (dividér med antal personer i bilen på rejsen, og udregn klimaaftryk per person).

Tog/bus: 242 kg CO 2 per person

Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år.

Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på

www.politiken.dk/klimaberegner

Transport: Fra Málaga er der 1,5 times kørsel i bil. Der er også busforbindelse fra Málaga med skift i Ronda. Setenil de las Bodegas ligger i Cádiz-provinsen og har knap 3.000 indbyggere. De fleste kommer kun på en dagstur. Der findes et stort hotel, El Almendral, men der er også mulighed for at overnatte i et klippehus på Airbnb-basis, f.eks. i Juan Ignacios hus, La Sastería de la Roca.

Information: Byen har et lille turistkontor, og både her og på hotel El Almendral kan man få et kort, der anviser nemme vandreture på 3-12 km uden om byen.





