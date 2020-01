Weekend for livsnydere: Kvinder søger selvforkælelse med yoga, vinterbadning og vin til maden

FAKTA

Turen til Torekov

Klimaaftryk tur-retur:

Bil: 42 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen og udregn klimaaftryk per person).

Tog/bus: 13 kg CO 2 per person

Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år.

Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på

www.politiken.dk/klimaberegner

Den hurtigste måde at komme fra København til Torekov er med bil over Øresundsbroen, hvilket tager lidt under to timer.

Der kører tog fra København til Förslöv Station, hvorfra en bus kører til Torekov. Transporttid i alt ca. 3,5 time.

En overnatning på Torekov Hotell på egen hånd inkluderer morgenbuffet og spa. Der er gratis morgenyoga for hotellets gæster.

www.torekovhotell.se/dk

Et ophold med Leaf Travel med to overnatninger på Torekov Hotell inkluderer overnatning med fri adgang til spa, fuldpension alle dage, drikkevarer, afternoon-tea med kagebord, saunagus, yogatimer, adgang til vinterbadning i Kallbadhus i Båstad og koster 4.500 kroner per person i et dobbeltværelse og 5.300 i enkeltværelse. Transport sørger deltagerne selv for.

www.leaftravel.dk

