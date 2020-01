DSB udskyder dele af togopgradering til en kvart milliard

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det var tænkt som en stor og vigtig investering på 250 millioner kroner, der skulle komme DSB’s kunder til gavn.

Sådan bliver det ikke helt. For selv om DSB i august 2018 meldte ud, at selskabets flåde af IC3-, IR4- og dobbeltdækkertog skulle renoveres for en kvart milliard kroner, så er renoveringen af dobbeltdækker-togene nu skrinlagt, forklarer underdirektør i DSB, Aske Wieth-Knudsen, til Politiken.

»Desværre vi nødt til indtil videre at udskyde opgraderingen af dobbeltdækkerne. Forklaringen er, at vi står over for mange investeringer i DSB. Dem er vi nødt til at prioritere. I første omgang har vi trykket på pauseknappen, og så må vi se, hvordan det sidenhen ser ud«, siger Aske Wieth-Knudsen.

Han kan ikke sige, hvor stor en del af de i alt 250 millioner kroner i den samlede opgradering, der var afsat til netop dobbeltdækkertogene, der hovedsageligt kører på Sjælland.

Lav standard

Med renoveringen var det blandt andet DSB’s ambition, at dobbeltdækkerne skulle have nye sædebetræk, nye nakkepuder, nyt stof til vægbeklædningerne og nye piktogrammer. En manøvre, som DSB’s administrerende direktør, Flemming Jensen, i august 2018 over for DR motiverede således:

»Vi ved fra vores kundeundersøgelser, at ja, punktlighed er det vigtigste. Men det er også vigtigt, at man som kunde har en god totaloplevelse, når man rejser med tog. Uanset om det er at surfe på nettet, om man vil arbejde, eller om man blot vil have tid til at nyde turen«.

Fra DSB forlyder det nu, at opgraderingen alligevel ikke er nødvendig.

»Vi har vurderet, at de (dobbeltdækkertogene, red.) er i en stand, der er så god, at de godt kan køre lidt længere med almindeligt vedligehold. De behøver ikke en total opgradering lige nu«, siger Aske Wieth-Knudsen.

Om DSB’s vurdering af standarden på dobbeltdækkertogene siger Tanja Beckmann Sørensen, der er formand for Pendlerklubben Lolland-Falster:

»Hvis DSB synes, at standarden er god, så er der nogen, der har en meget lav standard«.

Også Robert H. Hansen, formand for Næstved Pendlerklub, mener, at en indvendig renovering af sæder, puder og tæpper havde været på sin plads.

»Det er slidt. Og selv om nye sædebetræk og nakkepuder nok ikke er det vigtigste, så er dobbeltdækkertogene altså ved at være rimelig slidte«, siger Robert H. Hansen, der håber, at sæder eller puder vil blive skiftet som en del af det normale vedligehold, hvis de bliver ødelagt, hullede eller direkte ubrugelige.

En nedprioritering

Tanja Beckmann Sørensen pendler selv hver dag mellem Nykøbing Falster Station og Københavns Hovedbanegård. Hun mener, at den aflyste opgradering sender et meget klart fingerpeg fra DSB’s side.

»Det største problem er, at det signalerer en nedprioritering af Sydbanen. Helt ærligt, så synes jeg, at man udsulter os. At man ikke opgraderer nu, er et principielt problem, fordi besparelser igen går ud over Sydbanen«, siger Tanja Beckmann Sørensen.

Blandt andet venter hele otte måneders sporarbejde mellem Næstved og Ringsted forude, hvilket betyder, at der skal køres med togbus.

Underdirektør i DSB Aske Wieth-Knudsen kan godt forstå pendlernes frustration.

»Det er desværre en strækning, der har været meget berørt af sporarbejde. Den har været hårdt ramt rent driftsmæssigt, så jeg kan godt forstå, hvis de føler, at de ikke er prioriteret. Driften har været meget påvirket og er meget påvirket af sporarbejde«.

For at kompensere i forbindelse med sporarbejdet har DSB meldt ud, at pendlerne ad to omgange i perioden kan købe pendlerkort til en måned og få en yderligere måned med gratis.

DSB’s store fremtidsinvesteringer er især fokuserede omkring nye lokomotiver, nye vogne til den internationale trafik og eltog.