Få styr på dem, inden du tager af sted: Her er de 10 regler for god opførsel på pisten

pisteregler

​

FIS (det internationale skiforbund) har udarbejdet disse regler, som gælder ved skisport, og som også ligger til grund, når en skiløber vil sagsøge en anden for for eksempel påkørsel:​

1Respekt.En skiløber/snowboarder skal opføre sig på en måde, så han ikke udsætter andre for fare.​

2Kontrol. En skiløber eller snowboarder må køre med kontrol. Han skal tilpasse hastigheden og måden at opføre sig på efter sit personlige niveau og til forhold som terræn, sne og vejret og trafik på pisten.​

3Rutevalg. En skiløber eller snowboarder, der kommer bagfra, skal altid vælge en rute, så han ikke udsætter forankørende for fare.​

4Overhaling. En skiløber eller snowboarder må overhale forankørende, under forudsætning af at han efterlader nok plads til, at den forankørende kan foretage enhver bevægelse.​

5Start, indkørsel og bevægelse op ad bjerget. En skiløber eller snowboarder, der kører ind på en pist, starter efter standsning på en pist eller bevæger sig op ad bakken, skal kigge op og ned ad pisten for at sikre sig, at han kan gøre det uden at skade sig selv eller andre.​

6Standsning. Medmindre det er absolut nødvendigt, skal en skiløber eller snowboarder undlade at stoppe på pisten, hvor den er smal, eller sigtbarheden er dårlig. Efter et fald på et sådant sted skal man flytte sig fra pisten hurtigst muligt.​

7Til fods. En skiløber eller snowboarder, der enten kravler op eller ned på pisten til fods, skal gøre det i kanten af pisten.​

8Skilte og markeringer. En skiløber eller en snowboarder skal respektere alle skilte og markeringer.​

9Ulykker.Ved uheld på pisten har enhver pligt til at yde hjælp, hvis det er nødvendigt.​

10Identifikation. I tilfælde af en ulykke skal enhver skiløber eller snowboarder og vidner, hvad enten de er ansvarlige for ulykken eller ej, udveksle navne og adresser.​

Kilde: Skisport.dk





