Dansk flyselskab mødt af krav: Par kræver kompensation for deres hunds billet efter forsinkelse Danish Air Transport er i Italien blevet mødt med krav om erstatning til en hund.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det danske flyselskab Danish Air Transport (DAT) er blevet mødt med et krav om kompensation for fem timers forsinkelse på vegne af en hund ved navn Jack.

»Det er således, at vi har modtaget et krav fra to passagerer på vegne af deres hund, Jack«, oplyser direktør Jesper Rungholm.

Ejerne til Jack mener, at de er berettet til at få 250 euro i kompensation, fordi hunden og ejerne blev fem timer forsinket på en indenrigsflyvning mellem Palermo og Lampedusa i Italien.

Den planlagte afgang blev aflyst, og de to passagerer og deres hund kom først afsted fem timer senere.

Ifølge Jesper Rungholm har de to mennesker fået 250 euro hver i henhold til EU-forordningen om rettigheder for flypassagerer.

Men i dialogen om de 500 euro rejser ejerne et krav om, at de også vil have 250 euro i kompensation for den hundebillet, de har købt, fortæller Jesper Rungholm.

Indtil videre er DAT og ejerne stadig i dialog, men Jesper Rungholm siger, at DAT ikke har intentioner om at betale de 250 euro.

Såfremt ejerne ikke frafalder deres krav, bliver det med al sandsynlighed en italiensk domstol, der skal vurdere sagen, fortæller DAT-direktøren.

Mener, hunden har krav på erstatning

Ejerne bygger deres krav på, at man hos DAT skal bestille en særskilt billet, hvis man ønsker at have en hund i kabinen under flyvningen.

Og da EU's regler groft sagt gælder alle med en billet uden at specificere, hvilken race passageren har, mener ejerne, at deres hund har krav på erstatning.

Ifølge Jesper Rungholm er sagen et eksempel - som han forsikrer DAT ikke selv har skabt - på, hvor uklare EU-reglerne om beskyttelse af flypassagerer er skrevet.

Han mener ikke, at DAT har problemer med at få medhold i retten. Men de uklare regler gør, at sagerne ikke afvises ved domstolene. Derfor kan DAT løbe ind i advokatregninger for at forsvare sig.

»Der er al for mange tolkningsmuligheder i den (EU-forordningen, red.). Derudover har der været et utal af retssager i alle EU-landene, som har gjort, at det tolkes vidt forskellige fra land til land«, siger DAT-direktøren.

»Det tolkes vidt og bredt og vel at mærke på hvert lands sprog, hvilket gør det dyrt for sådan nogle som os, for vi skal føre sager i Grækenland, Italien, Tyskland og rundt omkring, hvor alt foregår på lokalt sprog«.

»Og vores advokatomkostninger overstiger de kompensationer, som ligger i det«.

Derfor spekulerer nogle flyhjælp-selskaber ifølge Jesper Rungholm i, at det er billigere for DAT at indgå et forlig end at føre en sag - uagtet hvem der vil vinde den pågældende sag.

ritzau