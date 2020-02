Europæerne flyver mere trods flyskam

Automatisk oplæsning

Flere og flere siger, at de flyver mindre for at beskytte klimaet, men tallene fra EU’s Statistikorganisation, Eurostat, fortæller noget andet. Siden 2010 er antallet af flypassagerer i Europa steget med 43 procent.

Eurostat har senest opgjort tallene fra 2018, og dengang satte 1.106 millioner passagerer sig ind i et fly. Det svarer til en stigning på 6,1 procent i forhold til 2017. I 2017 passerede antallet af flypassagerer i EU for første gang 1 milliard.

I Stockholms Arlanda-lufthavn faldt antallet af indenrigsrejsende i januar måned med 11,6 procent til 340.422. Foto: Tt News Agency/Ritzau Scanpix

Stigningen i 2018 var størst procentvis i de tidligere østbloklande. I Litauen steg antallet af flypassagerer med 19,2 procent i forhold til 2017. Slovakiet lå på andenpladsen med en stigning på 16,3 procent skarpt forfulgt af Polen med 16,1 procent og Letland med 15,8.

Svag dansk stigning

Først på sjettepladsen dukker et land op, som ikke var en del af den tidligere kommunistblok, Malta med en stigning på 13,3 procent i forhold til 2017.

Den mindst procentvise stigning inden for EU finder man ikke overraskende i Sverige med 1,3 procent. Danmark havde den fjerdemindste stigning på 4,3 procent fra 2017 til 2018. Fra 2018 til 2019 var der en minimal stigning i antallet af til- og frarejsende i danske lufthavne. I 2018 var tallet 36.822.695, og det steg til 36.890.315 i 2019 ifølge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

I Sverige mister især indenrigsruterne passagerer. 40 millioner gik sidste år igennem de 10 svenske lufthavne, som drives af den statslige lufthavnsoperatør Swedavia, hvilket var en nedgang på 4 procent i forhold til 2018. I 2020 ser tilbagegangen ud til at fortsætte på indenrigsruterne med en tilbagegang på 11 procent i januar.

I modsætning til Billund måtte Københavns Lufthavn notere en tilbagegang på 0,1 procent i 2019. Foto: Jens Dresling

At et land procentvis har en stor stigning, behøver naturligvis ikke betyde, at landet har mange flypassagerer, mens det omvendte godt kan være tilfældet. Storbritannien havde eksempelvis kun en stigning på 2,9 procent fra 2017 til 2018, men den britiske luftfartsorganisation Civil Aviation Authoritys statistikker viser, at britiske lufthavne håndterede i alt 292.359.234 flypassagerer i 2018.

Alene Londons Heathrow-lufthavn passerede de 80 millioner passagerer ifølge Airport Watch, mens Gatwick kunne notere 46 millioner. Tyske Frankfurt markerede lige før nytårsaften i 2018, at lufthavnen havde passeret 70 millioner passagerer.

I 2019 kom flyskam endnu højere op på dagsordenen, ikke mindst i Sverige. Eurostats flypassagerstatistik for sidste år ventes dog først offentliggjort i december.

Stigning i drivhusgasser

I takt med at antallet af flypassagerer er steget, er mængden af drivhusgasser fra flytrafikken steget dramatisk ifølge den tyske luftfartsorganisation Bundersverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL).

Et British Airways-fly lægger an til landing i Heathrow, som er en af de mest travle lufthavne i verden. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Den tyske organisation har beregnet stigningen i udledningen til 214 procent sammenlignet med 1990.

Stigningen er sket, selv om luftfartsindustrien har gjort en betydelig indsats for at begrænse brændstofforbruget, og der er sket store teknologiske fremskridt. Eksempelvis forbrænder nutidens fly mindre brændstof end tidligere generationer.

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (Easa) anslår, at hvis antallet af flypassagerer fortsætter med at stige med den nuværende takt, vil udledningen af drivhusgasser stige med 42 procent i EU-Efta-området i 2040.

Vel at mærke hvis vi ikke har udviklet fly eller brændstof, der ikke forurener så voldsomt som i dag.