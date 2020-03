Her kan du lave dit eget surfboard – og blive barberet

3

tips til Biarritz på landjorden

Set udefra kan Biarritz virke som en high-end ferieby med næsen i sky. Men der er andre muligheder end at gå med de rige på det berømte kasino i art deco-stil.

1 Gør som havmågen. Spis i Port des Pêsceurs, der er den oprindelige fiskerihavn på nordsiden af Port Vieux. Det er en lille naturhavn beskyttet for bølger og vind af klipper, der rager frem på begge sider. Her er enormt hyggeligt, selv om fiskerne har fundet et andet sted at lande deres fangst. Restauranterne laver friskfanget fisk på udendørs grill. Høj kvalitet og rimelige priser.

Tre retter på Le Corsaire (betyder piraten, og dem var der mange af i Biscayabugten i 1600-tallet, da hvalfangeriet gik i stå) koster 150 kroner. Og et glas vin eller en øl 45 kroner. Spørg efter den lokale egia tegia, der kommer fra nabobyen St. Jean de Luz, som er et velholdt historisk baskisk by syd for Biarritz.​

2 Gør som hvalen. Man kan sagtens finde billigt logi i den tidligere hvalfangerby, der nu har overgivet sig til turisme. De mange surfere og unge mennesker betyder, at der er en underskov af 1- og 2-tjernede logier og masser af tilbud på airbnb.​​​

På Hotel le Saphir, der ejes af en dansk kvinde, kan man få et dobbeltværelse fra under 500 kroner i lavsæsonen.​

3 Gør som østers. Hvis du virkelig vil spise igennem af havets frugter, så tag til den lokale torvehal, Les Halles i centrum, hvor man kan købe østers, søpindsvin, knivmuslinger og alt det andet lækre per styk og fortære dem ved disken. Nå ja, og så har de også foie gras, men det må jo være op til samvittigheden.​

Vis mere