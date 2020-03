Nu er også dele af Tyskland og Frankrig lukket land: Tænk dig rigtig godt om, før du rejser

Udenrigsministeriet mener, at selv lande i ’gul’ kategori hurtigt kan blive potentielle smittefælder for coronavirus.

Røde og orange områder, som Udenrigsministeriet og sundhedsmyndighederne fraråder at rejse til, breder sig over stadig større dele af verden.

Det stod klart på aftenens pressemøde om regeringens omsiggribende tiltag mod spredning af corona-virus.

Allerbedst ville det være, hvis de fleste danskere valgte at blive hjemme, for der vil altid være en smitterisiko ved at rejse, sagde direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice Erik Brøgger Rasmussen.

»Er man blandt de borgere, der er ekstra udsat råder vi kraftigt til, at man bliver hjemme. I det hele taget vil vi sige til alle: Tænk dig godt om, før du vælger at rejse ud i verden«, sagde Erik Brøgger Rasmussen.

Dele af Frankrig, Schweiz og Tyskland bliver nu områder, som Udenrigsministeriet advarer imod, og som altså er orange på ministeriets lister, og det samme gælder hele Tyrkiet, Egypten og Thailand. Vietnam og Indien tillader ikke danskere at rejse ind for at beskytte deres befolkning, så de er også på listen over lande, man skal undgå.

Blandt de problematiske områder i Schweiz er blandt andet det populære skiområde Ischgl og det nærliggende Saumnaun.

»Når vi gør det her, er det ud fra et forsigtighedsprincip, det har vi sagt længe«, siger Erik Brøgger.

»Det bliver ikke sidste gang, vi kommer til at tilpasse vores rejsevejledninger. Der er i altid risiko ved at rejse, men i øjeblikket kan vi bringe smitte med hjem«, siger han.

De fleste af de coronasmittede i Danmark kan spores tilbage til udlandet.

Smitte og svage sundhedssystemer

De områder, som ministeriet allerede har farvet røde er Hubei-provinsen i Kina,Italien i regionerne Piemonte, Lombardiet, Emilia-Romagna, Aostadalen, Veneto og Marche, Iran, Sydkorea: Byen Daegu og provinsen Gyeongbuk samt Østrig: Delstaten Tyrol.

Alt for mange vendt hjem fra skiferie i Tyrol med coronasmitte, lød det fra Erik Brøgger Rasmussen.

»Lad helt være med at tage til Tyrol«.

Nogle af de orange områder er på listen, fordi der er et højt smitteniveau, mens andre er med, fordi de vurderes at have så svage sundhedsvæsener, at det vil være dybt problematisk at blive smittet.