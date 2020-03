Over 1.000 danskere er strandet i Marokko, men: Lille dansk familie kom med et fly ud

Marie Buch Hoyer er netop landet i Paris med kæresten og deres lille søn, selv om de fik at vide, at der ikke var fly ud af landet.

Forvirringen var stor, da først den danske regering og senere Marokkos styre meldte ud, at nu var landene lukket for flytrafik.

I den lille riad (hotel), som Marie Buch Hoyer, kæresten Olle Häggberg og deres søn på snart to år befandt sig, gik snakken livligt om, hvem der kunne komme hjem.

»Vi prøvede at orientere os, og googlede og googlede. Alle steder stod det, at der ikke var fly ud af landet. Men så var der nogen, der sagde, at vi bare skulle tage ud i lufthavnen, for der gik stadig fly«, siger Marie Buch Hoyer, som sammen med kæresten og sønnen skal tilbringe natten på et hotel i Paris. I morgen flyver de med SAS hjem til København.

De er blandt de heldige, for over 1.000 danskere er strandet i Marokko, og Udenrigsministeriet har nedsat en task force, der skal forsøge at få dem hjem.

Marie, Olle og Bobs flybilletter med Air France stod egentlig til på onsdag, og de havde ingen held med at komme igennem til flyselskabet på hjemmesiden, som var crashet, eller via telefon. Et opkald til Udenrigsministeriet lød heller ikke opmuntrende. Her fik de at vide, at det var umuligt at komme hjem via Frankrig. Ikke så godt, hvis man skal mellemlande i Paris.

»Men jeg kunne høre, at den stakkels medarbejder sad og skulle tale med folk fra 80 forskellige lande, så jeg tænkte, at han tog nok fejl«, siger Marie Buch Hoyer.

Kæresten ville gerne blive

Parret kunne egentlig godt være blevet i Marokko, for Marie Buch Hoyer studerer musik og er i gang med sin bachelor, og Olle Häggberg er musikproducent og kan arbejde mange steder i verden.

Når nu Danmark alligevel var lukket ned, så kunne man lige så godt være i Marokko, hvor solen skinner og drinks er billige, mente Olle Häggberg. Men Marie ville gerne hjem. For tænk hvis det blev helt umuligt at komme fra Marokko til Danmark.

»Og så synes jeg, at man skal gøre, hvad Udenrigsministeriet siger«, pointerer hun.

Uden at vide, hvordan de kunne komme videre, tog de derfor ud til lufthavnen i Marrakech. Her stod masser af mennesker i kø.

»Men dem, der ventede, var folk, der ikke havde en billet. Det havde vi, så vi blev peget over i en kø, hvor vi bare skulle vise den. Det fik os igennem«, fortæller Marie Buch Hoyer.

Air France foretog en gratis ombooking, og efter nogle timers ventetid kunne familien lette mod Paris. Her er de lejet sig ind på et hotel. SAS-billetten er også blevet lavet om, så de kan komme hjem før tid.

»Nu skal vi bare have bussen ind til Paris, så vi lige kan nå at se Sacré Coeur. Vi skal ikke i karantæne, når vi kommer hjem, men i praksis bliver det nok noget lignende. Så må kæresten passe barnet, mens jeg skriver min bachelor«, siger Marie Buch Hoyer.