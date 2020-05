Hækkerup overvejer at lukke sommerhuslejere ind i Danmark Nick Hækkerup afviser ikke at se på, om turister med en lejekontrakt kan få lov at krydse den danske grænse.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) åbner for, at turister med en lejekontrakt til et dansk feriehus eller en campingplads kan få lov at krydse den danske grænse for at holde ferie.

Det gør han, efter at Ulla Tørnæs (V) rejser forslaget under en spørgetime med ministrene i Folketingssalen.

»Det synes jeg faktisk er en fornuftig tilgang«, siger justitsministeren.

»I stedet for at sige, at enten skal alt være lukket, eller også skal alt være åbent, så synes jeg, at vi må vurdere, hvad der er anerkendelsesværdige formål. Det er noget af det, vi kunne kigge på«.

Den 14. marts lukkede de danske grænser i et forsøg på at få smitten med coronavirus under kontrol. Grænserne lukkede for alle, der ikke har et såkaldt 'anerkendelsesværdigt formål'.

Regeringen har i en aftale med Folketingets partier lovet, at den inden 1. juni vil tage stilling til, hvad der fremadrettet skal ske med indrejseforbuddet og den lukkede grænse.

Selv om Nick Hækkerup ikke er afvisende overfor idéen om, at en lejekontrakt kan være et anerkendelsesværdigt formål, pointerer han flere gange, at spredningen af coronavirus risikerer at løbe løbsk, hvis grænsen åbnes for tidligt.

Det er på trods af, at den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer, onsdag har sagt, at Tyskland er villig til at åbne grænsen til Danmark den 15. maj.

»I øjeblikket ville vurderingen nok være, at hvis man sagde, at alle der havde en lejekontrakt i Danmark også har et anerkendelsesværdigt formål, så ville man lave en åbning, der er for hurtig lige nu«, siger Nick Hækkerup.

