Analytikere venter krise i luftfartsindustrien i flere år

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Iagttagere og analytikere venter en reduktion i udbuddet af flyruter og destinationer, når luftfartsselskaberne i de kommende år må fokusere 100 procent på profit efter coronakrisen.

»Det kommer til at mærkes på alle typer af ruter, og det ventes at stå på i to til fire år frem i tiden«, siger Hans Jørgen Elnæs, analytiker i Winair, til det svenske nyhedsbureau TT.

Udbruddet af coronavirus har senest fået konsekvenser for det største flyselskab i Latinamerika, Latam Airlines, der ligesom resten af industrien har måttet holde sine fly på jorden under virusudbruddet. Selskabet har søgt om konkursbeskyttelse under de amerikanske Chapter 11-regler.

Den tyske regering og Lufthansa blev mandag efter flere ugers forhandlinger enige om en redningspakke på ni milliarder euro – svarende til 67 milliarder kroner.

Anonyme kilder siger til Bloomberg News, at det medfører, at EU-Kommissionen vil have selskabet til at afgive vigtige slots – tid for afgang og landing – i Frankfurt og München.

Flere konkurser på vej

Selv om flere i luftfartsbranchen allerede er begyndt at forberede sig på en ny start, regner Elnæs med, at flere konkurser vil følge i de kommende måneder – både blandt store og små selskaber.

Enkelte, som er i en vanskelig økonomisk situation, kommer til at blive omstruktureret eller vil blive opkøbt eller fusioneret med andre, lyder vurderingen.

»Flyselskaberne må prøve sig frem i den nye virkelighed. Der er ingen sikker opskrift på, hvad man skal gøre, siger flyanalytikeren Jean-Marie Skoglund i Sveriges transportstyrelse.

»Frygten for at rejse er den største udfordring for flyselskaberne i den nuværende situation. Denne frygt hænger sammen med, at vi stadig mangler viden om det nye coronavirus, og vi mangler en vaccine«, siger han.

Skoglund antager, at det vil tage mellem to og fem år, før passagervolumen er tilbage på niveauet fra 2019. I år venter han en reduktion i flytrafikken på 50 procent i forhold til forrige år.

Hidtil er der i år givet 92 milliarder dollar – over 626 milliarder kroner – i statslige lån eller lånegarantier til flyselskaber over hele verden ifølge Elnæs.

Den nye gæld kommer til at påvirke priserne, så flybilletter bliver dyrere. Men priserne kan ikke sættes højere op, end hvad markedet er villig til at acceptere.

I løbet af maj er der sket en delvis genopretning i en del selskaber. Den 21. maj blev der gennemført 38.377 kommercielle flyvninger, og flere selskaber vil i de kommende måneder øge deres kapacitet.

ritzau