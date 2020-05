Analytiker: SAS skal bruge 7 mia. for at komme gennem krisen

Automatisk oplæsning

Coronakrisen har sendt luftfartsbranchen i knæ og dermed også skandinaviske SAS, der i sit regnskab torsdag skriver, at selskabet drøfter en mulighed for at få tilført kapital.

Og det kan muligvis fremtvinge et dansk-svensk split i ejerkredsen før tid, peger Sydbanks luftfartsanalytiker, Jacob Pedersen på.

»For mig at se er SAS på jagt efter omkring syv milliarder kroner. Det bliver det, man har brug for for at komme gennem den her krise, siger han.

»Og jeg tror, at SAS er på jagt efter, at Danmark og Sverige hjælper til. Det tror jeg ikke, at man kan klare sig uden. Så vi skal til lommerne herhjemme og skyde flere penge i SAS.

En måde at få flere penge i kassen på kunne være at sælge nye aktier i SAS. Det vil i så fald fortynde de nuværende aktionærers ejerandel.

Og det er her regeringerne i Danmark og Sverige kommer ind i billedet. Begge sidder på omkring 15 procent.

Svenskerne flirter

Oprindeligt var den norske stat også ejer i SAS, men i 2018 solgte den norske stat sine aktier i SAS og forlod ejerkredsen. Og den svenske regering har flirtet med lignende tanker, forklare Jacob Pedersen.

»Svenskerne har for noget tid siden indikeret, at de ikke er langsigtede investorer i SAS«, siger han.

Modsat kan han se for sig, at den danske stat har interesse i at øge sin kontrol over, hvad der sker med SAS.

Og hvis en aktieudvidelse er på trapperne, kan det meget vel føre til, at de to landes regeringer går hver sin vej, siger analytikeren.

»Jeg tror godt, at man kan forestille sig, at den danske regering øger sit engagement og ejerandelen for at få mere kontrol«, siger Jacob Pedersen.

»Der bliver det ekstra spændende at se, hvordan den kapitalforhøjelse som efter alt at dømme er på vej vil udspille sig. Jeg kan sagtens se en situation, hvor svenskerne måske sælger sin andel til danskerne. Det er et åbent spørgsmål. Jeg kan ikke forestille mig, at svenskerne øger sin ejerandel. Det kan jeg sagtens se hos danskerne«.

ritzau