Desperate hoteller har mistet millioner af overnatninger

I april nåede hotelbranchen et historisk lavpunkt, mens landet var lukket ned.

I april, hvor Danmark var lukket delvist ned hele måneden, faldt det samlede antal turistovernatninger med knap 2,1 millioner.

Det svarede til et fald på hele 76 procent i forhold til samme måned sidste år. Det oplyser Danmarks Statistik.

Særligt hotellerne var hårdt ramt i april, da der på grund af coronaudbruddet var lukket ned for tilgangen af udenlandske turister. For hotellerne samlet set var der et fald i antallet af overnatninger på 1,2 millioner eller 92 procent.

Hos interesseorganisationen Horesta, der taler på vegne af hotellerne, kalder formand Jens Zimmer Christensen april for et historisk lavpunkt for erhvervet. Han håber, at branchen aldrig skal igennem en krise som denne igen.

»Intet kan måle sig med konsekvenserne, som denne virus førte med sig, og der består et kæmpe arbejde i at få turismen tilbage på rette spor, siger Jens Zimmer Christensen i en kommentar.

Selv om Horesta glæder sig over, at lønkompensationsordningen er forlænget til den 29. august, er der brug for yderligere økonomisk hjælp til branchen, konstaterer adm. direktør i organisationen, Katia K. Østergaard.

»Store dele af vores erhverv er fortsat ramt af hårde restriktioner, som begrænser forretningsgrundlaget væsentligt. Forsamlingsforbuddet, lukketid og ikke mindst den meget restriktive åbning af grænserne medfører, at store dele af vores erhverv fortsat de facto er ”tvangslukket”. Derfor er der hårdt brug for at understøtte erhvervet på anden vis, hvis vi skal undgå en bølge af konkurser og afskedigelser«, siger Katia K. Østergaard i en pressemeddelelse.

Næsten tomme vandrerhjem

For vandrerhjemmene og feriecentrene faldt overnatningerne med henholdsvis 89 og 83 procent i forhold til april sidste år.

Campingpladserne var knapt så hårdt ramt, da de havde et fald på 46 procent.

Det skyldes formentlig, at på grund af deres udendørs faciliteter og fastliggere var campingpladserne ikke i lige så høj grad påvirket af manglende turister som de andre overnatningsformer.

Også feriehusene oplevede i april et fald i antallet af overnatninger, selv om sommerhuse har været i høj kurs blandt danske lejere.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i april var i alt 602.700 overnatninger i feriehusene. Det var 67 procent under niveauet i april sidste år.

Feriehusene nød ellers godt af en stigning i antallet af danske overnatninger på 35 procent. Men det kunne ikke opveje, at der stort set ikke var nogen udenlandske overnatninger i april.

Resten af året ser til gengæld fornuftigt ud for feriehusene. Ved udgangen af maj var der booket 373.000 husuger for resten af 2020, og det er to procent mere end samme tid sidste år.

Fremgangen skyldes især, at de danske turister har booket dobbelt så mange husuger i forhold til samme tidspunkt sidste år.

