Regeringen bøjer sig: Nu må turister overnatte i København

Turister fra Tyskland, Norge og Island må alligevel gerne overnatte i København og Frederiksberg.

Det siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

Dermed bøjer regeringen sig - blandt andet efter kritik fra Venstre og De Radikale.

Fra 15. juni åbner grænserne for tyske, norske og islandske turister. I første omgang havde regeringen lagt op til, at de kunne krydse grænsen, hvis de ejer et sommerhus, har en kæreste i Danmark, eller hvis de har mindst seks overnatninger - dog uden for København og Frederiksberg.

Nu har regeringen altså lempet reglerne i forhold til det sidste punkt.

Opdateres.

Ritzau