Hvis udlængslen presser sig på: Her er inspiration til ferier i de ni lande, du ikke frarådes at rejse til

Verden er blevet mindre for danskere med udlængsel, for i sidste uge ændrede Udenrigsministeriet sin rejsevejledning, så der nu kun er ni lande, vi anbefales at tage til, hvis der er tale om ikkenødvendige rejser.

Heldigvis er vores nabolande gule, hvilket jo betyder, at godt nok skal rejsende være forsigtige, men det er muligt at holde ferie uden at gå imod myndighedernes anbefalinger. Hvis du hellere vil længere væk fra det nordeuropæiske efterår, kan det også lade sig gøre, for Grækenland og Italien er eksempelvis begge stadig tilladte feriemål.

Uanset hvor du vil rejse hen, er det vigtigt at være opmærksom på, dels at rejsevejledningen kan ændre sig, dels at de enkelte lande stiller forskellige krav til turister. I nogle byer skal alle f.eks. bære mundbind, så snart de bevæger udenfor, og i andre lukker restaurationer tidligt – ligesom i Danmark. Den slags er det værd at få styr på, inden du booker din rejse.