At rejse eller ikke rejse? Sådan er du stillet, hvis du har planlagt – eller overvejer – at rejse ud i efterårsferien

Efterårsferie, kartoffelferie, uge 42. Uanset hvad man vælger at kalde den kommende uge, så holder de danske uddannelsesinstitutioner lukket, og derfor vælger mange danske familier at holde fri. Og normalt vil mange af dem også rejse uden for landets grænser, men på grund af coronavirussens hærgen i Europa og resten af verden, så er det ikke længere en helt så nem beslutning.

For hvor kan man rejse hen? Hvordan er man stillet, hvis man bliver syg på rejsen? Og hvad hvis man ikke har lyst til at rejse?

Tjek først rejsevejledningen

Først er det vigtigt at undersøge, hvordan Udenrigsministeriet vurderer dit rejsemål. Det kan du løbende se på um.dk. Ministeriets anbefalinger har betydning for, om du kan rejse eller ej, og hvorvidt du kan blive kompenseret, hvis du ikke kan eller vil rejse.

Udenrigsministeriet vurderer de enkelte lande ud fra smitterisiko og -spredning og giver dem enten farven orange eller gul. Orange betyder, at Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til det pågældende område. Gul betyder, at du kan rejse, men skal være ekstra forsigtig.

P.t. er alle lande uden for Europa orange. I Europa er kun følgende lande gule: Grækenland, Cypern, Italien, San Marino, Liechtenstein, Polen, Tyskland, Sverige og Norge.

Når det kommer til Norge og Tyskland, er der dog et ’men’. Hvis man tager til Norge, skal man i 10 dages indrejsekarantæne, hvis man kommer fra Danmark. Karantænekravet gælder dog ikke, hvis du kan dokumentere, at du vil opholde dig i egen hytte eller i naturen uden kontakt til de lokale nordmænd. Udenrigsministeriet anbefaler, at man sætter sig grundigt ind i de norske karantæneregler, før man rejser nordpå.

Også Tyskland har indført rejserestriktioner for danskere, indtil videre dog kun for rejsende fra Region Hovedstaden (inkl. Bornholm). De skal som udgangspunkt gå 14 dage i karantæne ved ankomst. Det gælder alle rejsende, inkl. børn, der har opholdt sig i Region Hovedstaden inden for de seneste 14 dage. På dag fem kan du tage en Covid-19 test. Hvis du får et negativt svar på testen, kan du forlade karantænen.

Bemærk, at reglen om minimum fem dages karantæne løbende implementeres i de forskellige tyske delstater frem mod 15. oktober. Hvornår reglerne præcist træder i kraft, afhænger af den enkelte delstat. Du bør altid undersøge, hvad de specifikke regler er i den delstat, som du vil rejse ind i. Relevante lokale sundhedsmyndigheder kan findes ved at indtaste postnummer på Robert Koch-Instituttets hjemmeside.

Udenrigsministeriet fraråder IKKE rejser til Grønland og Færøerne, da de er en del af Rigsfællesskabet, men du bør undersøge indrejserestriktionerne i de to lande, inden du tager dertil (klik på linksene herover).

Når du har fundet farven på det land, du har planlagt at rejse til, er der fire scenarier:

Du har planlagt en rejse til et orange land, men ønsker IKKE at rejse:

Har du købt en pakkerejse, har du krav på at få enten dine penge retur eller ombooket din rejse. Har du arrangeret rejsen selv, så er det lidt mere besværligt. Hvis dit fly eller tog afgår, så har du IKKE krav på at få dine penge igen. Du kan heller ikke kræve penge for et booket hotel igen, hvis hotellet sådan set er åbent. I mange tilfælde vil dog både flyselskab og hotel nok tilbyde dig at ombookning eller en voucher.

Har du en afbestillingsforsikring (som i mange tilfælde er en del af en årsrejseforsikring, som mange danskere har via deres husstandsforsikring), så gælder den, hvis du har købt din rejse, inden rejsevejledningen blev ændret til orange. Du kan altså søge om at få dine tabte penge igen via dit forsikringsselskab.

Du har planlagt en rejse til et gult land, men ønsker IKKE at rejse:

Her dækker afbestillingsforsikringen ikke, fordi området er vurderet sikkert at rejse til, så længe du er ekstra forsigtig, og derfor kan du som udgangspunkt ikke aflyse din rejse og få penge retur.

Har du købt en pakkerejse, kan du tjekke med rejsebureauet, om de vil ombooke dig til et senere tidspunkt eller give dig en voucher på beløbet til senere brug.

Har du arrangeret rejsen selv, kan du tage fat i de enkelte udbydere og høre, om de vil gøre noget lignende, men hverken pakkerejsebureauer, flyselskaber eller hoteller har pligt til at gøre det. Dine penge kan altså være tabt, hvis du ikke ønsker at rejse.

Du har planlagt en rejse til orange land og vil gerne rejse:

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du sikrer dig, at du har en rejseforsikring, som sikrer BÅDE hospitalsophold, hvis du bliver smittet med corona på rejsen eller kommer til skade, og dækker hjemtransport ved sygdom. Kommer du eksempelvis kritisk til skade og har brug for hjemtransport, kan du risikere selv at hænge på en regning i 100.000 kroners-klassen.

Desuden bør du undersøge forholdene i sundhedsvæsenet i det land, du skal rejse til. Tilmeld dig også Danskerlisten, så Udenrigsministeriet ved, hvor du befinder dig og hvornår.