Thailand genåbner forsigtigt sine grænser og byder danske turister velkommen som nogle af de første

For de danskere, der har savnet Thailands strande og gyldne templer, er der måske håb nu.

Som et af de første lande i Asien har Thailand besluttet igen at åbne sine grænser for turister, og de thailandske myndigheder sætter i særlig grad deres lid til Danmark og resten af Norden.

»Vi vil kun acceptere turister fra lande, som ligger i den lave ende af risikoskalaen i forhold til covid-19, og det vurderer vi, at Danmark og de øvrige nordiske lande gør«, siger Armaj Flash, der er direktør for internationale kundeforhold i selskabet The Thailand Longstay Company.