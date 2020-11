Forbrugertidsskrifts dom over rengøringen på britiske hoteller: »Muligvis direkte farligt under en global pandemi«

Turistorganisationen Visit England indførte tilbage i juni måned det såkaldte Good to go-mærke, som britiske hoteller kunne ansøge om. Mærket skulle forsikre gæsterne om, at hotellerne var coronasikre.

Det kræver blandt andet en god rengøring. Men den var ikke til at få øje på, da forbrugertidsskriftet Which? ifølge avisen The Times sendte et hold ud til flere hoteller i England for at tjekke rengøringsstandarden.

Dén var ikke god. Prøverne viste, at der blev fundet alskens skidt og møg – i ordets egentlige forstand – på dørhåndtag, vandhaner, sæbeholdere og fjernbetjeninger.