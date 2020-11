Anmelderrost forfatter om sin barndomsby: »Det var intimt, trygt og hyggeligt at vokse op i Grønland«

Forfatter Iben Mondrup kalder Grønland for sit hjemsted og barndomsland. Hun flyttede til Grønland fra Christianshavn i København som 3-årig. Først til Christianshåb (Qasigiannguit), så Godhavn (Qeqertarsuaq) og til sidst Nuuk, hvor familien flyttede til i 1981, da Iben Mondrup var 11 år. Derfor fylder Grønland også meget i hendes forfatterskab. Senest med ’Tabita’, der udkom i begyndelsen af 2020 til en byge af gode anmeldelser.





Hvad er dit bedste barndomsminde fra Nuuk?

»Det er følelsen af mørket og sneen. At læse en tegneserie i lyset fra en arkitektlampe eller lege under gadelygtens skær. Det var intimt, trygt og hyggeligt at vokse op i Grønland. Man var bundet til det sted, man boede, på en huleagtig måde. For mange voksne er den slags mørke forbundet med klaustrofobi, men sådan var det ikke at være barn i det. Der er mange danskere, der er rejst hjem, fordi de blev deprimerede af at være i Grønland, når det var mørkt. I Grønland er man god til at dyrke mørket. Man lever med de vilkår, der er. Om sommeren er der til gengæld lyst hele tiden. På den måde er det et sted med store udsving og mange kontraster«.