Min barndomsby: »Det er det mest romantiske sted i byen. Skabt til unge mennesker en sommernat«

Han er egentlig født i Odense og har boet i lillebyen Stjær Bakker uden for Skanderborg, men det er selve Skanderborg, som skuespiller Jacob Lohmann (aktuel med filmene ’Shorta’ og ’Retfærdighedens ryttere’) ser tilbage på som sin barndomsby. Byen, der formede ham og prægede ham, indtil han flyttede hjemmefra. 46-årige Jacob Lohmann har stadig sine forældre og gamle venner boende i området, så han i dag tit kommer tilbage til Skanderborg.

Hvad er dit bedste barndomsminde fra Skanderborg?

»Det er Café Boheme. Der var en familie i byen, hvor alle mændene hed Frantz Berliner. Jeg gik selv i klasse med Frantz Berliner, og det var hans far, Frantz Berliner, der åbnede Café Boheme i begyndelsen af 1980’erne. Det var der, jeg havde mit ungdomsliv, mine første scoringer, min første cigaret oppe på taget, og der, hvor mit band Naughty ’n’ Nice fik lov til at spille. Der var ikke noget lignende i byen. Det var ellers kun beverdinger og festlokaler, det var, før Skanderborg Festival rigtig var noget, og så kom Café Boheme med menukort som i Paris og levende musik og blev et kreativt samlingssted for de unge«.