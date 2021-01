The New York Times fremhævede Grønland, men så kom coronaen ...

»New York Times er nok det vigtigste sted at blive omtalt, så vi er glade for at blive så synlige lige der«.

Sådan lød det fra Visit Greenland for et år siden, da Grønland var havnet på The New York Times’ årlige liste ’52 Places to Go’. I øvrigt sammen med København.

Det er rejseredaktionen på The New York Times, der hvert år udpeger 52 steder rundt om på kloden, som fortjener et besøg. På grund af corona har The New York Times i år ændret sin liste fra ’52 Places to Go’-liste til ’52 Places to Love’. Og det uden danske destinationer på. De nærmeste, der dufter lidt af Norden er norske Svalbard og Turku i Finland.

Under alle omstændigheder vil turistorganisationer verden over meget gerne – for at sige det mildt – havne på listen fra den amerikanske avis. Og Visit Greenland var i den grad også klar til at kapitalisere på muligheden. Med flere besøg af internationale rejsejournalister, en forhåbentlig øget mængde af turister, yderligere international markedsføring og indtjeningsmuligheder for den grønlandske turismeindustri.