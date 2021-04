Gå på opdagelse på en lille fremmedartet knold i Kattegat

I årtier har fyret på Hirsholmene blinket tillokkende til mig. Siden barndomsårene i 1960’erne har jeg holdt ferie ved Bratten Strand nord for Frederikshavn – påske, sommer og efterår – og når vi gik ned på klitterne efter mørkets frembrud, så vi fyret og silhuetten af de lave holme i horisonten.

Planerne om at besøge den lille øgruppe har været mange i årenes løb. Det er bare aldrig blevet til noget. Båden fra Frederikshavn til hovedøen Hirsholm har alle årene været ret dyr – en familie kommer let til at bruge 500-600 kroner på turen, men i mange år har vi haft en båd med påhængsmotor, som uden besvær havde kunnet bringe os derover.

Det er bare blevet ved planerne indtil en solskinsdag i juli i coronasommeren 2020. Turen tager en god halv time fra stranden, og vi ankommer i en infernalsk larm fra tusindvis af måger. Der er gode muligheder for at trække båden op på stranden inden for havnens beskyttende moler, og atmosfæren er fredsommelig, så vi lader bare køletaske med mad og vand stå i båden, mens vi bevæger os rundt på stierne.