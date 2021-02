Norwegian får længere tid til at forhandle redningsplan

Det norske flyselskab Norwegian arbejder i øjeblikket på at strikke en redningsplan sammen, der skal sikre flyselskabets fremtid. Norwegian er underlagt konkursbeskyttelse i Irland, og fredag har en irsk dommer forlænget beskyttelsen med 50 dage, skriver de irske medier The Irish Times og The Independent.

Dermed har Norwegian fået forlænget fristen frem til starten af april. Forlængelsen skal give det norske flyselskab længere tid til at forhandle en aftale med kreditorerne, der som led i en redningsplan skal acceptere ikke at få alle de penge, som Norwegian skylder dem. Alternativet er en konkurs. Processen kører i Irland, fordi størstedelen af Norwegians fly og gæld registreret i landet. Konkursbeskyttelsen er en proces, hvor selskabet uden risiko for at blive erklæret konkurs kan forhandle en løsning på plads med selskabets kreditorer.

Kurator Kieran Wallace fra virksomheden KPMG er udpeget til at finde en løsning for Norwegian. Han håber på ikke at skulle bruge 50 dage ekstra på at finde en løsning, men håber at kunne præsentere en plan efter 25 dage - altså i løbet af marts.

Ud over at få nedskrevet sin gæld er en del af redningsplanen, at der skal skydes 4-5 milliarder norske kroner ind i selskabet. I begyndelsen af januar varslede den norske regering, at den er klar til at være en del af redningen med et fordelagtigt milliardlån, hvis Norwegian lykkes med at få private investorer om bord.

Regeringens hjælpende hånd betyder ifølge flere analytikere, at sandsynligheden for, at Norwegian bliver reddet, er steget markant, og at selskabet formentlig kan flyve videre.

Norwegian oplyste fredag, at flyselskabet forventer at være færdige med processen i slutningen af april.

ritzau