Verdens mindste krydstogt søsættes i Kattegat

Verdens Mindste Krydstogt med plads til 12 passagerer tager dig på tre dage til tre øer i det sydlige Kattegat. Togtet begynder i Hou Havn i Østjylland, og første stop er Endelave. Efter en overnatning på kaninøen sejler båden videre til bilfrie Tunø, hvor der også tilbringes en nat, inden turen går videre til kartoffeløen Samsø. Krydstogtet slutter i Hou Havn.

Sejladsen foregår med en af de hårdføre RIB-gummibåde fra Aarhusselskabet SeaRangers, og ifølge planen vil 288 eventyrlystne og sejlglade årligt få lejlighed til at deltage i øhoppet. Først skal der dog gennemføres tre testsejladser, inden billetterne sættes til salg i slutningen af året, fortæller idékvinden bag krydstogtet, Helle Rosenberg, direktør for Destination Kystlandet, der er et turistsamarbejde mellem Horsens, Odder og Hedensted Kommuner:

»Krydstogtet er et udviklingsprojekt, som skal øge interessen for øerne og deres dna, historie, natur, lokale råvarer og autenticitet. Deltagerne kommer ikke til at bo på et stort femstjernet hotel. Til gengæld kommer de ind bag kulisserne, tager på tangsafari, deltager i ølbrygning og smager, hvordan øernes lokale produkter indgår i mad og drikke«.