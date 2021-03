Dit nye coronapas vil enten lyse grønt eller rødt, når du viser QR-koden

Det bliver it-virksomhederne Netcompany og Trifork, der skal levere det digitale coronapas, som danskerne skal kunne bruge til at vise, om de er blevet vaccinerede, har været smittet med corona og er kommet sig, eller har en netop foretaget negativ test. Det oplyser Digitaliseringsstyrelsen fredag på sin hjemmeside.

Coronapasset skal være en brugervenlig app, som danskerne skal kunne downloade på deres smartphone.

»Vi har allerede et coronapas på sundhed.dk, som man kan printe ud, men nu skal det skal digitaliseres og gøres mere brugervenligt, og det skal spille sammen med EU-coronapas, som kommer, og det skal gå hurtigt«, lød det fra finansminister Nicolai Wammen (S) på en netop afholdt pressebriefing i Finansministeriet.

Det har længe været et ønske i rejsebranchen og det øvrige erhvervsliv at få et digitalt coronapas, og derfor blev der i sidste uge åbnet for, at virksomheder kunne byde ind på opgaven, som samlet set vil koste staten 50 millioner kroner i udviklingsomkostninger.

»Vi har lavet et lynudbud på otte dage, fordi det skal være klar ultimo maj. Jeg har store forventninger til, at de vil levere et godt produkt, og at vi vil følge tidsplanen. Og dermed at vi får et coronapas, som vil være et vigtigt værktøj i forbindelse med genåbningen af det danske samfund, og som gør, at vi hurtigere og mere effektivt end ellers vil kunne åbne op og også vil kunne komme ud i verden efterfølgende«, sagde Nicolai Wammen.

I første omgang har regeringen lagt op til, at coronapasset skal kunne bruges, hvis man skal rejse til et land, hvor der er krav om negativ test eller vaccination. Derfor skal app’en også kunne matche de krav, der er i EU.

»Det kommer til at fungere sådan, at enten lyser det grønt eller rødt, når man viser QR-koden. Det er nemt at afkode for alle«, forklarede Nicolai Wammen, der flere gange under pressemødet understregede, at det danske pas skal kunne spille sammen med den europæiske løsning, som EU-kommissionen præsenterede onsdag.

Men tror du, at det bliver vedtaget i EU?

»Jeg håber, alle i Europa er opmærksomme på vigtigheden af, at man får corona-pas også på EU-plan på plads. Det handler om at skabe tryghed og sikkerhed for borgerne i EU, og vi i fællesskab får et værktøj, hvor man kan rejse på tværs af grænserne, og bruge det ikke bare i et land – men i alle EU-lande«.

To selskaber deler opgaven

Opgaven med det digitale coronapas er delt i to. Den ene er at udvikle selve app’en, der skal være brugervenlig og kunne vise vaccinationsstatus og testsvar fra både PCR-test og lyntest samt immunitet ved tidligere smitte.

Den anden del af opgaven går ud på at opdatere en del af it-infrastrukturen, herunder hjemmesiden sundhed.dk, som skal kunne tale sammen med app’en.

Fire store it-selskaber har tidligere været til møde hos Digitaliseringsstyrelsen for at præsentere deres forskellige bud på et coronapas. Det var Netcompany, Trifork, IBM og Visma, og opgaven gik altså til de to førstnævnte.

Netcompany er blevet valgt til at udvikle coronapas-appens såkaldte front-end og back-end, mens Trifork er blevet valgt til at stå for den nødvendige udvikling i den bagvedliggende sundhedsinfrastruktur.