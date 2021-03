Danskerne er usikre på sommerferierejsen til udlandet

Mon ikke mange af os længes efter at mærke sydens varme sol, at nyde en kold drink ved poolen og bare at komme ud.

Men mange er stadig usikre på, om det kan lade sig gøre at rejse til udlandet i sommerferien.

Der bliver kun booket omkring 25-30 procent så mange rejser som i et normalt år uden corona.

Det melder de fire største danske rejseselskaber.

Det er Spies Rejser, TUI, Bravo Tours og Apollo. De står samlet for 75 procent af den danske rejsebranche.

»Danskerne bestiller rejser, men det ligger på et meget lavere niveau end normalt«, siger den administrerende direktør i Spies Rejser, Jan Vendelbo.

Antallet af bestilte rejser ligger omtrent på det niveau, man havde forventet i rejsebranchen på baggrund af coronapandemiens konsekvenser.

Men de fire selskaber forventer, at de kommer op på omkring 70 procent af de rejser, der ville have været bestilt i et normalt år, inden vi kommer frem til sommeren.

Stor rejselyst

En Voxmeter-måling foretaget for Ritzau mellem den 5. og 11. marts viser, at danskerne er meget usikre på sommerferien.

Lidt over halvdelen af de adspurgte svarer, at de ikke forventer, at det bliver muligt at rejse til udlandet til sommer.

Men danskerne vil ifølge rejsebranchen meget gerne ud at rejse. Det kan flere af selskaberne blandt andet se på antallet af bookinger til næste vinter, som ligger over et normalt år.

Og på de mange henvendelser de får fra rejselystne kunder.

»Der er en vanvittig stor rejselyst og lyst til at leve det gode liv«, siger Peder Hornshøj, der er administrerende direktør i Bravo Tours.

Rejsebranchen har været rigtig hårdt ramt under coronapandemien. Og er meget presset.

Det, der virkelig vil hjælpe, er en samlet plan med konkrete datoer på, hvornår hvad åbner, lyder det samstemmende fra de fire rejseselskaber.

Regeringen har oplyst, at den arbejder på en genåbningsplan for udlandsrejser, der skal være klar inden den 5. april.

ritzau