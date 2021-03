'Hey, we're going to Ibiza': Tyskland åbner for ferierejser til spanske rejsemål

Fra søndag kan tyskerne igen rejse på ferie på Mallorca og andre rejsemål i Spanien, oplyser forbundsregeringen i Berlin. Baggrunden er faldende smittetal, så de spanske rejsemål ikke længere anses for risikable. Ud over Mallorca gælder det de øvrige baleariske øer, herunder Ibiza, og nogle regioner på fastlandet.

Samtidig behøver de tyskere, der tager på ferie i Spanien, ikke at gå i karantæne eller lade sig teste for covid-19, når de vender hjem.

Men det stopper ikke ved Spanien. Dele af Portugal vil også blive åbnet op for tyske turister. Der er især den nordlige del af Portugal, herunder byen Porto, hvor der åbnes op. Mens Algarve på sydkysten og hovedstaden Lissabon fortsat betragtes som et risikoområde. Det samme gælder også øen Madeira. Hvis man besøger disse risikoområder, venter der ved hjemkomsten karantæne og pligt til at lade sig teste. De begrænsninger, som flyselskaber har været pålagt til de områder, der nu åbnes, ophæves samtidig.

Beslutningen kommer to uger før påskeferien. Og mens det meste af Tyskland fortsat er lukket ned, for eksempel hoteller, er det uklart, om tyskerne også vil få mulighed for at holde almindelig ferie i deres eget land i højtiden.

Forbundskansler Angela Merkel vil først 22. marts drøfte med lederne i de tyske forbundsstater, om der er basis for at lukke mere op.

På Mallorca og øerne Menorca, Ibiza og Formentera ligger smittelallet for den seneste uge på 21 per 100.000 indbyggere. I december og januar var billedet helt omvendt. Her havde øgruppen nogle af de værste smittetal i Spanien. På fastlandet er det blandt andet områderne ved Valencia og Murcia, der åbnes for tyskere.

ritzau