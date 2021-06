Mallorcas bjerge venter stadig på cykelturisterne

Den svage loungemusik blander sig med spanske stemmer på den lille strandcafé, da tjeneren kommer listende bag mig med en kæmpe portion pasta med friskfanget tun, som han placerer foran mig.

»Du skal bare spise godt med pasta, så du er klar til bjergene«, smiler cykelguiden Guido Eickelbeck, mens han selv gafler sin pasta og piller hummer med fingrene.

Vi har brug for et solidt måltid mad, for foran os venter en tur rundt på racercykel i bjergene i den sydvestlige del af Mallorca. Et glas vin er også helt okay, inden en tur på cyklen, lyder det fra guiden. Jeg nøjes med et halvt for ikke at skøjte rundt på cyklen.