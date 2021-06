Efter at have ligget stille i et år: Krydstogtskib ramt af corona på første tur efter pandemien

To gæster om bord på et af de allerførste krydstogtskibe i Nordamerika, siden coronapandemien brød ud, er torsdag blevet testet positive for covid-19.

Det oplyser krydstogtselskabet Royal Caribbean i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP.

Selskabet oplyser videre, at alle passagerer og besætningsmedlemmer om bord på skibet var blevet vaccineret forud for rejsen.

»To gæster, som delte en kahyt om bord på ’Celebrity Millennium’, er testet positive for covid-19, skriver Royal Caribbean.

»Personerne er asymptomatiske og er i øjeblikket i isolation«, tilføjes det.

De to gæster bliver overvåget af lægepersonale om bord på skibet, ligesom at personale er i færd med at opspore eventuelle kontakter til de to.

Enhver, som har været i tæt kontakt med de smittede, vil blive testet, oplyser Royal Caribbean ifølge nyhedsbureauet Reuters.

’Celebrity Millennium’ var et af de første krydstogtskibe i Nordamerika, der i sidste uge genoptog sejladsen efter at have ligget stille i mere end et år.

Det skete, efter at Royal Caribbean havde opfyldt en række krav fra USA’s Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC). Herunder krav om en færdigvaccineret besætning og dokumentation for vaccination af alle gæster over 16 år.

Krydstogtoperatører er blandt de sidste brancher i Nordamerika, der vender tilbage til en drift, som den var før pandemien.

Sidste år, da pandemien brød ud, blev en række krydstogtskibe arnesteder for coronavirusset.

’Celebrity Millennium’ har ifølge AFP omkring 600 passagerer og 650 besætningsmedlemmer om bord. Skibet sejlede lørdag ud fra den caribiske ø St. Maarten på en syv dage lang tur med stop ved Barbados, Aruba og Curacao.

I Nordamerika blev krydstogtsejladser sidste år indstillet i midten marts, da CDC udstedte et forbud for at forsøge at forhindre spredningen af virusset.

På det tidspunkt havde flere krydstogtskibe haft dødelige smitteudbrud om bord.

ritzau