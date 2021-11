Flyselskab pensionerer sin første A380'er og sælger samtidig en komplet bar

Mens flyselskabet Emirates i denne måned modtager de tre sidste eksemplarer af luftbamsen fra Airbus, den så velkendte A380-dobbeltdækker, der er verdens største passagerfly, går selskabet samtidig også i gang med for første gang at pensionere en A380’er.

Der er tale om maskinen A6-EDA, som blev leveret til Emirates fra Airbus-fabrikken i Hamburg i 2008. Siden da har maskinen foretaget 6.319 flyvinger og besøgt i alt 62 forskellige lufthavne verden over, inden den altså nu tages ud af drift for at blive findelt, så det meste fra maskinen enten kan genbruges eller genanvendes. Det sker alt sammen i De Forenede Arabiske Emirater, hvor selskabet Falcon Aircraft Recycling står klar til at gå i gang med opgaven.