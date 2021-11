Her er byen, hvor de lidt provokerende kalder sig »Nordens ølhovedstad«

Fakta

Mikkel Borg Bjergsø, manden bag Mikkeller, om ølbyen Göteborg

»Göteborg var den by i Sverige, hvor hele mikrobryg-tingen derovre begyndte tilbage i 2000. På den måde har byen et forspring i forhold til resten af landet.

Det er mit indtryk, at der er et særligt fællesskab mellem bryggerierne i byen. De samarbejder, hjælper og støtter hinanden. Jeg kan godt forstå, at de kalder sig Nordens ølhovedstad.

Men København kan også godt kalde sig Nordens ølhovedstad. For forbrugeren er der meget mere at komme efter i København. Flere barer, restauranter og steder, hvor du kan købe øl, fordi der er mange importører og mange stærke spillere.

I Sverige kæmper bryggerierne generelt med den udfordring, at det eneste sted, de kan sælge deres øl, hvis ikke de er til stede på en restaurant, det er hos Systembolaget. Udover altså deres folkeøl på 3,5 procent, som du kan købe i supermarkedet, men historisk set køber svenskerne jo kun folkeøl, fordi de ikke nåede i Systembolaget i tide.

Fordelen med Systembolaget er, at kommer du indenfor, så kommer du ud i hele Sverige med din øl. Og måske er det også med til at skærpe produktet, fordi du skal igennem et nåleøje og ind i varmen. Men det kan godt være svært som ny på markedet. Dugges Pils laver nogle interessante stouts og kettle sourøl med frugt, der er ret sjove. Men generelt laver de alle sammen gode øl i Göteborg«.

