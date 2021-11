»Er man færdigvaccineret, kan man sagtens rejse alligevel«: Udenrigsministeriet skruer ned for WHO's advarsel

WHO anbefaler, at sårbare borgere og borgere over 60 udskyder rejser. Men hvis du er færdigvaccineret, er der intet til hinder for at rejse, lyder det fra Udenrigsministeriet.